Györgyi Krisztián 5 euróból 55 milliót nyert pókeren Monte-Carlóban

Krisztián egy 7-es és egy 2-es lappal blöffölte ki a világ legjobb pókerjátékosait. Fotó: Kovács Erika

Monte-Carlo kaszinója. Krisztián élményekkel és pénzzel gazdagon tért haza.

– Nagyapámék öten voltak testvérek itt, Fábiánsebestyénen. Közülük papa volt az egyedüli, aki elment szerencsét próbálni a fővárosba, és ott is maradt. Én ugyan budapesti születésű vagyok, és ott is élek, de amilyen gyakran lehet, hazajárok a rokonainkhoz. Így vagyok most is Fábiánsebestyénen – mondta elöljáróban Györgyi Krisztián. A 26 éves fiatalember Magyarország egyik legeredményesebb pókerversenyzője, aki a világ egyik legrangosabb versenyén 184 ezer eurót nyert.– Kiskoromban kézilabdáztam. Nagyon jól ment. Sok meccsünk volt külföldön, ami rengeteg utazással járt. Hogy ne unatkozzunk, játszottunk – emlékezett vissza Györgyi Krisztián.– Nagyon szerettem a logikai játékokat, például a sakkot, az Unót. Egyszer valaki bedobta, hogy pókerezzünk. Nekem nagyon megtetszett ez a játék, és továbbképeztem magam. Sokat játszottam interneten, de szemtől szembe is, ami azért fontos, mert ebben a játékban fontos az emberismeret, a mimika és minden más reakció. Mindig mindent megfigyelek, hogy hogyan nyúlnak a zsetonhoz, ki hogyan veszi a levegőt. Nem elég jól forgatni a lapokat, hanem egy kicsit pszichológusnak is kell lenni, bele kell látni a játékostársak fejébe – magyarázta.Krisztián elmesélte, az első versenye 16 éves korában volt, az édesanyja nevén játszott, és több millió forintot nyert. Családjával abból a pénzből mentek nyaralni, és laptopot is vettek.Krisztián élete eddigi legjelentősebb versenye május elején volt Monte-Carlóban. – Be lehetett nevezni 5300 eurós nevezési díjjal is, de én a nehezebb utat választottam. Négy selejtezőt nyertem meg, csak az elsőre kellett nevezési díjat fizetnem, mindössze 5 eurót. A végállomás pedig Monte-Carlo volt. A szervezők szinte a tenyerükön hordtak. Fizették a repülőutat, a hatcsillagos szállodát. Elvittek ferrarizni is – mesélte Krisztián. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen a monte-carlói a világ egyik legrangosabb pókerversenye, amelyen 777-en indultak. Krisztián hét napon át napi 12 órát, a nyolcadik napon pedig 6 órát játszott. Jobban kifárasztotta, mintha fizikai munkát végzett volna. – Nem lankadhatott a figyelmem egy percre sem. Teljesen ki kellett kapcsolni a külvilágot. Élő közvetítés volt, az egész családom figyelemmel kísérte a versenyt. Anyukám egész héten nem főzött, amiért apukám mérges is volt – mesélte nevetve.– Ahogy haladtunk előre, egyre jobban izgultam, hiszen nagy pénzek forogtak kockán. Amikor kiderült, hogy ötödik lettem, először csalódottságot éreztem, mert olyan játékos ellen estem ki, akit háromszor majdnem kiejtettem, de mindig az utolsó lapokkal jött vissza... De eltelt egy-két óra, és teljesen átfordult bennem ez az eredmény. Addigra felfogtam, hogy ez nagyon szép teljesítmény volt. 777 játékos közül ötödiknek lenni nem szégyen, hanem dicsőség – mondta a férfi.Krisztián ezen a versenyen 184 ezer eurót, vagyis körülbelül 55 millió forintot nyert. A pénz egy részét már elköltötte. Egy nagy házat vett belőle. Az elmúlt hat évben Németországban élt, fémipari szakmunkásként és targoncásként dolgozott. A verseny után azonban hazaköltözött. Azt mondta, ezzel a pénzzel már itthon is lehet kezdeni valamit. Azt tervezi, számos versenyen részt vesz, szeretne a pókerből megélni.A 26 éves fiatal most sem sokat pihen. Július végén Barcelonában két versenyen is indul, és reméli, hogy a monte- carlóihoz hasonlóan jó eredményeket ér el.