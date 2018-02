Hamarosan visszatérnek a gyermekotthon lakói - féltik a helyiek a környék nyugalmát

Csak az a szárny maradt meg, amely gyermekotthonként működik. A fiatalokat kiköltöztették onnan, de a hírek szerint hamarosan visszatérnek Szentesre.

Lebontották a leégett Rigó iskolát. Fotó Králik Emese

– A két éve leégett Rigó-iskolát lebontották, a törmeléket 20 tonnás vagy annál is nehezebb járművekkel szállítják. Ki fogja rendbe tenni a szentesi Deák Ferenc utcát? – tette fel kérdést a soros testületi ülésen Szabó Zoltán Ferenc önkormányzati képviselő.Ahogy megírtuk, 2015 nyarán leégett az iskola tetőszerkezete, amit egy darabig menthetőnek ítéltek, végül azonban úgy döntött a fenntartó, lebontják az épületet, és park lesz a helyén. Úgy tudjuk, az önkormányzat szívesen hasznosította volna az épületet, de nem adta a fenntartó.A Deák Ferenc utca az önkormányzaté – mutatott rá Szabó Zoltán Ferenc. Emlékeztette arra is a városatyákat, két éve arra kérte Szentest a fenntartó állami szervezet, hogy tegyen meg mindent a megrongálódott épület állagának megóvásáért. Az önkormányzat teljesítette ez, de kiderült, teljesen fölösleges munka és kiadás volt – fogalmazott.

Le kell szögezni, nem volt minden bentlakóra panasz – a többség igyekezett betartani az együttélés szabályait. A nevelők is megtesznek mindent, ami tőlük telik. Az ellen sem ők, sem a jobb életben reménykedő gyerekek nem tehetnek, hogy rendszeresen bekerülnek közéjük olyanok, akikkel időnként dolga van a rendőrségnek.

A környékbelieket azonban ennél is jobban aggasztja a közbiztonság. A városatya szerint az otthon körül az emberek két éve szinte fellélegeztek. Volt olyan ház, amelyet évekig árultak, és csak akkor kelt el, mikor híre ment, hogy üres a gyermekotthon.Most is, az elmúlt években is azt tapasztaltuk, hogy a környéken élők nem merik névvel vállalni a panaszaikat. De többen állítják, átdobáltak dolgokat a kertekbe, bemásztak az udvarukra, kirugdosták a kerítést, egy kapunál például késsel tartottak célba dobást.Azt pár éve magunk is tapasztaltuk, hogy egy fiú szándékosan igyekezett az arra kerékpározókat provokálni, valamilyen konfliktusba keveredni velük. Az ülésen Demeter Attila alpolgármester azt mondta, a fenntartó nem tájékoztatta Szentest az intézmény dolgairól.Egy hete írásban kérdeztük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. Azt szerettük volna tudni, ki teszi rendbe az utat, mikor költöznek vissza a gyerekek, hány lakó lesz, mi lesz a környék nyugalmával. Amint válaszolnak, visszatérünk a témára.