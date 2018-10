Három hónapja nyílt, de máris eladó a szentesi hotel

Fotó: szallasvadasz.hu

Aki most szeretne szállodát vásárolni, annak fel kell törnie a malacperselyt, a hotel vételára ugyanis 589 millió forint. A közvetlenül a Kurca partján elhelyezkedő szálloda most is jó kihasználtsággal üzemel, így alaptalannak tűnnek azok az interneten keringő pletykák, amelyek szerint a kedvezőtlen forgalom miatt válnának meg tőle a tulajdonosok.A leendő vevőnek, aki leszurkolja a csaknem hatszázmillió forintot a hotelért, nem kell bajlódnia az álláshirdetésekkel, a vételárban még a szálloda személyzete is benne van.