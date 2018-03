Karate: százával érkeznek majd a szentesi világkupára

A sikeres lebonyolítás érdekében nagyon sokan közreműködnek, derült ki a sajtótájékoztatón.

Fotó: Králik Emese

A 7 danos szentesi mester elmondta azt is, hogy a karateszövetség az ország egyik legnagyobb sportolói létszámát tudhatja magáénak. Az eseményre két shinto papot is elhívott, tette hozzá.A bajnokságra kisgyermektől 25 éves korig bezárólag több mint harminc ország sportolóit, thaiföldi és japán díszvendégeket is várnak. Az esemény turisztikai szempontból is jelentős, azokra a napokra közel kétezer vendégéjszakát foglaltak le a Szentesre érkezők.Farkas Sándor országgyűlési képviselő az eseményen azt mondta: örömmel állt a kezdeményezés mellé, illetve hogy egy ilyen rendezvény csak összefogással jöhet létre. Mivel Szentes katonaváros, szeretnék megragadni az alkalmat arra, hogy felhívják a fiatalok figyelmét erre a szép hivatásra, fogalmazott a szegedi toborzóiroda századosa, Pontyik Pál A pártatlanság és a testi épség megóvása lesz a döntő szempont, mondta Horváth István főbíró. A szentesi üdülőközpont vezetője, Márton Mária szavai szerint a helyi programokba is szeretnék majd bevonni a sportolókat. Szegvár alpolgármestere, Lukács Istvánné örömét fejezte ki amiatt, hogy a falujuk lesz a verseny idején a második legnagyobb szállásadó, a Szivárvány Aqua vezetője, Szántó József pedig arról számolt be, a világkupa alatt a karate előtt tisztelgő címkével kínálják majd a lúgos vizet.