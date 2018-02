Két évtizede pusztul a szentesi vízműiroda - galéria

– Abból szűröm le, hogy mennyire telik az idő az épület fölött, hogy időnként megnézem, mekkora már a facsemete a V betűhöz képest – foglalta össze Szentes polgármestere, Szirbik Imre a berekháti, egykori vízműközpont sorsát. Az ügyet a soros ülésen vetette fel Tulipán Edit kormánypárti önkormányzati képviselő. Azt kérdezte, miért nem tudta még a város megszerezni, illetve hogyan lehetne hasznosítani.Az ingatlanról lapunk többször írt. Állami tulajdonban van, utoljára négy éve próbálta az önkormányzat visszaszerezni. Akkor olyan ötlet született, hogy kis alapterületű, alacsony rezsijű bérlakásokat lehetne benne kialakítani (2013. szeptember 18.: Szentesen is épülhetne egy kis Ócsa). Akkori információk szerint Szentes érdeklődésével nem foglalkoztak a főváros érintett hivatalaiban. Úgy tudjuk, más érdeklődő is lett volna, akadtak cégek, szervezetek, amelyek örömmel lakták volna be. Ma teljesen üresen áll. A polgármester szerint az elmúlt két évtizedben egész komoly adag gyűlt össze eddig a hivatalos levelekből.Megkérdeztük az ingatlant kezelő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, milyen terveik vannak. Azt írták, a társaságuk az értékesítést „a transzparenciát és a nyilvánosságot teljeskörűen biztosító Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül tervezi". Hogy mikor, és mennyi lesz a kikiáltási ár, az nem derült ki a levélből.