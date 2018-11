Közel kétszerannyi kisgyermek született a faluban, mint az előző években - 19 babafát ültettek el Derekegyházon

- Négy éve ültettük el az első facsemetéket. Idén, nagy örömünkre, 19 facsemetét kellett vásárolnunk. Lassan kiserdő lesz a babafákból - mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere.Derekegyházon általában 10-12 gyermek születik évente, úgyhogy a 2017 őszétől napjainkig tartó időszakot baby boomként könyvelhetik el a derekegyháziak.- A facsemetéket és a kis táblákat önkormányzatunk biztosítja, egy emléklapot is kapnak a családok. Eddig 33 kis fánk volt, amik száma a mostaniakkal 52-re szaporodott.A hársfa-csemetének a szülők ültették el.- Sokan rendszeresen kijárnak a fákhoz, locsolgatják, fotózkodnak előtte. Szeretnénk, ha a felcseperedő gyerekek a saját kis fájuk révén is kötődnének Derekegyházhoz.Bodrogi Imike 4 hónapos.- Ő az első gyermekünk. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy kapnak a kicsik egy-egy kis fát. Kijárunk majd ide, hogy gondoskodjunk róla - mondta Imike anyukája, Bodroginé Miklós Emese.Farkas Olgáéknak öt gyermekük van. Most a legkisebb, Petrovics Bolda is kapott egy csemetét.- Bolda a második gyermekünk, akinek fát ültettünk. A többi gyermekünk az előtt született, hogy elindult a babafa program. Villő fájához is ki szoktunk jönni. Megnézzük, milyen állapotban van. Tavasszal szépen kilevelesedett. Ami azt jelzi, jól érzi magát a parkban. Ezentúl két fácskát látogatunk!Derekegyházon az önkormányzat sokat tesz a gyerekekért.- Szeretnénk, hogy azok a szolgáltatások, amelyeket egy városban érhetnek el a szülők, helyben is meglegyenek. A bölcsődénk 2017 óta működik, de előtte már jó tíz évvel családi napköziként fogadta a gyerekeket. Most egy pályázat révén a legkisebbek, az ovisok és az iskolások is a legkorszerűbb körülmények között nyernek elhelyezést. Játszóteret is építünk az intézmény közelében. Érzékenyek vagyunk a gyermekétkeztetésre, télen és nyáron is szervezünk táborokat is - sorolta Szabó István.Derekegyházon néhány éve babazászlót tűznek ki a védőnői épületre, ha kisgyermek születik. A kislányok érkezését rózsaszín, a fiúkét kék zászló jelzi.Az apukák ásták ki a gödröket a kis hársfa-cseemetének. Hogy kié a fa, névtábla jelzi. . Fotó: Kovács Erika