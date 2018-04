Meghívták a várost a virágos közösség pályázatra - Nemzetközi versenyen indul Szentes

Szentes. Meghívták a várost a kanadai nemzetközi virágos közösségek pályázatra, parkokat, épített örökségeket is zsűriznek majd. Fotó Králik Emese

Szentest egy korábbi eredménye jogosítja fel erre – foglalta össze egy megmérettetés körülményeit Bocsi Andrea nemzeti koordinátor. Szerdán mondták el egy sajtótájékoztatón: Szentes indulhat a kanadai alapítású Virágos Közösség nemzetközi pályázaton, a meghívólevelet is ezen az eseményen adták át. Lélekszám alapján öt kategóriában versengenek a települések, Szentes további öt, kanadai, belga és nagy-britanniai várossal méri össze magát, Tihany falu kategóriában indul.Júliusban egy kanadai és egy olasz zsűritag érkezik a Kurca-parti településre. Sok mindent figyelnek majd: az épített örökséget, a tisztaságot, azt, hogy a civil szervezetek milyen mértékben vesznek részt a szépítésben. Egy előre kigondolt úton vezetik majd körbe őket, lesz viszont szabadfoglalkozás a számukra, amikor oda mennek a városba, ahová ők szeretnének.– Érdemes lesz a hátralévő hetekben környezetvédelmi szakembereket bevonni, de például a graffitik eltávolítására is gondot kell fordítani – tette hozzá Spanyárné Halász Szilvia. A város polgármestere, Szirbik Imre azt mondta: a város jó úton jár, és a részvétel Szentes számára nem csupán megtiszteltetés, de nagy kihívás is.