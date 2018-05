Nagymágocson a közterületen dolgoznak a rendőrök - A körzeti megbízottak telefonon hívhatók

A Nagymágocsi Rendőrőrs napi 24 órában működik. Ki van írva a kapura. Fotó: Kovács Erika

Tavaly komoly felújításon esett át a nagymágocsi rendőrőrs épülete. Megszépült kívül-belül, a fűtését is korszerűsítették. Mostanában azonban nincs ott túl nagy mozgás. Múlt pénteken délelőtt becsöngettünk, de nem jött ki senki.– Oda hiába csönget. Nincs ott senki – mondta egy idős bácsi, aki éppen arra sétált. Igaza volt.Más helyieket is kérdeztünk, ők is azt mondták, mostanság nem sűrűn vannak rendőrök az őrsön, de a rendőrautót azért látják a faluban cirkálni.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától is érdeklődtünk az őrs léte körül felröppent hírekkel kapcsolatban. Azt válaszolták, ugyanazokkal a paraméterekkel működik, mint korábban. „Illetékességi területén az év 365 napján, a nap 24 órájában vannak körzeti megbízottak, akik a közterületen teljesítenek szolgálatot, a lakosság érdekében. A KMB-iroda ajtaján fel vannak tüntetve az elérhetőségek. A központi 112-es segélyhívó mellett a körzeti megbízottak telefonszámai is megtalálhatók, melyeken a rendőrök folyamatosan hívhatók."Szebellédi Endre polgármester is ezt erősítette meg.– Most a korábbinál többet látjuk az utcán a rendőröket. Telefonon pedig mindig utol lehet érni őket. Úgy tudom, az őrsön most akkor vannak a rendőrök, ha például nyomozati munkát végeznek.A polgármester kiemelte, Nagymágocson a polgárőrség is rendkívül aktív. 30 tagjuk van. Rendelkeznek elektromos kerékpárral, nemrég kaptak egy robogót, és van egy új terepjárójuk is. Az önkormányzat egy szolgálati lakásból hamarosan saját bázist is kialakít nekik.