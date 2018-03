Önt is várjuk a Délmagyarország szerkesztőségi fogadóóráján Szentesen!

A szerkesztőségi fogadóóra március 21-én, szerdán 14–17 óráig lesz a szentesi ügyfélszolgálati irodánkon, a Nagy Ferenc utca 3. szám alatt. Kirendeltségünk számos szolgáltatással várja leendő és jelenlegi ügyfeleit.



Adjon-vegyen, keressen-kínáljon velünk! Szentesi irodánkban feladhatja hirdetéseit a Délmagyarország napilapba, a szentes–csongrádi, szegedi, makói, vásárhelyi Infóba, a Déli Apróba.



Előfizethet napilapunkra, jegyet vásárolhat az ország szinte bármely neves rendezvényére, a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásaira. Munkatársunk, Langó Anita a gyászközlemények, megemlékezések, köszönetnyilvánítások megfogalmazásában is ügyfeleink rendelkezésére áll. Králik Emese szentesi újságírónk munkáját ön is segítheti véleményével, témajavaslataival, ötleteivel!



Szerezzen meglepetést szeretteinek közelgő születés- és névnapjuk alkalmából egy kedves gratulációval, amelyet irodánkon adhat fel. Vegyen részt aktuális Telekosár játékunkban, küldje vissza vagy hozza magával az ahhoz kapcsolódó szelvényét!



A szentesi ügyfélszolgálat:

hétfőn és kedden 8.00– 12.00-ig, valamint 12.30–16 óráig, szerdán és csütörtökön 8.00–12.00-ig, valamint 12.30– 14 óráig, pénteken pedig 8.00–12.00 óráig várja az olvasókat személyesen, de telefonon is elérhető az ügyfélszolgálat a 62/213-198-as számon.