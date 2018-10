Örültek a németek a paprikakóstolónak - Düsseldorfban is ízlett a szentesi

Egy szippantás a jóból. A németek vevők a minőségi magyar ízekre – így a szentesi paprikára is.

Fotó: Gyuricza Kitti

Düsseldorf belvárosának szívében, a Johannes-Rau-Platzon tartották az idei Magyar Napokat, ahol hazánk gasztronómiai kínálata és kiemelt turisztikai területei mellett koncerteken, táncos rendezvényeken és a kísérőprogramokon keresztül a magyar kultúrát is megismerhették a németek.A magyar piacon magyar kézműves termékek mutatkoztak be, szűcsmesterek portékái, díszüvegek, fonott kosarak, kozmetikumok, csokoládék és népművészeti termékek mellett helyet kaptak a magyar borok, a kézműves sörök, a pálinka és az Unicum is. Népszerűek voltak a gasztronómiai specialitások is, például a lángos, a Pick szalámi, a kolbász- és sajtspecalitások, a mangalica-húsáruk, a vadszalámi és a befőttek, lekvárok, a kürtőskalács és rétesek is.Szentes város önkormányzata a Düsseldorfban először kiállító Délalföldi Kertészek Szövetkezetével közösen mutatkozott be szóróanyagokkal, prémium minőségű zöldségekkel, hazai ízekkel és pálinkával. – A DélKerTész termékei megtalálhatóak a német áruházláncokban, export szempontjából jelentős piacot jelent Németország. Fontosnak tartjuk, hogy minél többször lehetőség nyíljon a külföldi fogyasztókkal, partnerekkel való kapcsolattartásra, így szívesen veszünk részt a Magyar Napokhoz hasonló rendezvényeken, és évről évre megjelenünk a berlini Fruit Logistica zöldség-gyümölcs szakmai kiállításon. Örömmel tapasztaltuk Düsseldorfban, hogy sokan ismerik és szeretik a termékeinket, a szentesi paprika megkülönböztető és keresett hívószó a fogyasztók körében, a minőség egyfajta biztosítéka. Sok Németországban élő honfitársunkkal is találkoztunk, akik örömüket fejezték ki, hogy hozzá tudnak jutni a szentesi zöldségekhez a kinti áruházláncokban is, és élvezni tudják a hazai ízeket. Igyekeztünk azokkal is megismertetni a termékeinket, akik kevésbé ismerik a magyar paprikafajtákat. A látogatók kaptak kóstolónak a szentesi paprikafélékből, amit nagyon szívesen fogadtak, és reméljük, hogy a jövőben gyakran fogják étkezésükhöz a szentesi zöldségeket választani – számolt be a düsseldorfi bemutatkozásról Gyuricza Kitti, a DélKerTész munkatársa.