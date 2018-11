Sajnálatos haláleset hívta fel a figyelmet a defibrillátorokra Nagymágocson, ahol 2 életmentő tanfolyam is lesz - videó

Újjáélesztési rekordkísérletet rendeztek tavaly Szegeden, a rakparton. A klinikai központ Sürgősségi Betegellátó Osztálya kezdeményezte az akciót, azzal a céllal, hogy felhívja a lakosság figyelmét az újraélesztés fontosságára. Fotó: Török János

Vásárhelyen megyei elsősegélynyújtó versenyt rendeztek nemrégiben – volt, akit nyílt lábtöréssel kellett ellátnia osztálytársainak. Fotó: Imre Péter

November 2-án egy átutazóban lévő férfi rosszul lett Nagymágocson. Egy ház lakóitól kért segítséget, akik között egészségügyi dolgozó is volt. Mindent megtettek, de sem ők, sem a gyorsan kiérkező mentők nem tudták megmenteni az életét – Sajnos bárkivel előfordulhat, hogy a családjában rosszul lesz valaki, vagy az utcán, a szeme láttára esik össze egy járókelő. Fontos, hogy felelevenítsük a tudásunkat azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk, illetve mit tehetünk addig, amíg a mentő odaér – mondta Szebellédi Endre , Nagymágocs polgármestere. Az első tanfolyamot november 21-én, szerdán 17 órakor, a másodikat december 1-jén, szombaton 9 órától rendezik meg a művelődési házban. Az előadók a szentesi mentőszolgálat munkatársai lesznek. Előzetes regisztráció nem szükséges. – Szeretnénk elérni, hogy ha egy embertársunk bajba kerül, ne féljünk cselekedni. Ehhez nyújt segítséget a két program – fogalmazott a polgármester.A november 11-én megjelent cikkünk után egy olvasónk felvetette, hasonló esetekben jó lenne, ha hozzáférhetők lennének az automata defibrillátorok is.Mint Szebellédi Endrétől megtudtuk, három automata defibrillátor is van a településen. Az egyik a kastélyotthonban, a másik az iskolában, a harmadik pedig az idősek napközi otthonában.– Nagyon fontosak ezek az eszközök, de ha valaki a település átellenes felén lakik, akkor mire a segítők elmennek a készülékért, az több percig tart. Úgy gondolom, ezért is fontos, hogy tudjuk, hogyan kell végezni az újraélesztést. Arra kérem a nagymágocsiakat, minél többen jöjjenek el a képzésekre. Remélem, az ott megszerzett tudást és az automata defibrillátorokat is minél kevesebbszer kell majd használni...