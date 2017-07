Szennyvízügyben tiszta vizet szeretnének: nem tárgyal a nagymágocsi képviselő-testülettel sem a társulat vezetője

Gábor János és Lengyel Sándor azt is tudni szeretné, miért nem úgy hívták össze a társulati ülést, hogy mindenki értesüljön a napirendi pontokról. Fotó: Kovács Erika

– Nagy a felháborodás itt, Nagymágocson. A saját pénzünk sorsáról szeretnénk híreket kapni – mondta Gábor János helyi lakos. Lengyel Jánossal ők kérték, hogy találkozzunk. – Arról a pénzről, amit mi fizettünk be. De még a képviselő-testület kérdéseire sem volt hajlandó a víziközmű-társulat vezetése választ adni. Mint megírtuk , májusban a társulat elnöksége 100–320 ezer forint közötti jutalmat szavazott meg saját magának. Az ügy úgy derült ki, hogy a társulat legutóbbi ülésén egy helyi lakos részt vett. Mások nem mentek el, mert a szennyvízberuházás már két éve véget ért.– 80-90 ezer forintot fizettek vissza 2015-ben. Akkor úgy mondták, hogy még maradt 60-70 millió forint, amiből elkészül a külterületnek számító Tölgyes utcában is a szennyvízberuházás. Ám ezt az önkormányzat bonyolította le – vette át a szót Lengyel Sándor.– Nem értjük, hogy ha már két éve elkészült a teljes beruházás, akkor miért csak most, májusban döntöttek a társulat felszámolásáról? Több mint furcsának tartjuk, hogy a víziközmű elnöksége megjutalmazta magát. Méghozzá nagy pénzekkel, abból az összegből, amit mi fizettünk be. A munkát 10 évvel ezelőtt ingyen vállalták, és fizetett adminisztrátoruk is volt. Nem vádolunk mi senkit semmivel, csak tudni szeretnénk, hogy mi van a befizetett pénzünk maradékával.

A víziközmű-társulat elnökét, Magyar Sándornét a legutóbbi képviselő-testületi ülésre is meghívták, de a kezdés előtt néhány órával jelezte távolmaradását.A testület több kérdést is szeretett volna feltenni a társulat munkájával, kiemelten a 2017-ben történtekkel kapcsolatban. Többek között arra lettek volna kíváncsiak, hogy a társulat milyen munkát végzett a szennyvízberuházás lezárását követő két évben, ugyanezen időszakban milyen összeget fizettek ki jogi, ügyviteli tanácsadásra, könyvelésre, eseti megbízásokra és egyebekre. Arra is rákérdeztek volna, ha lett volna kitől, hogy május 8-án milyen összeg volt a társulat számláján a lakossági befizetésekből. Az önkormányzat a következő testületi ülésre is meghívja a víziközmű-társulat elnökét.Mi is szerettünk volna beszélni a felmerült kérdésekről Magyar Sándornéval, de nem vette fel a telefont.