Szentesi állatotthonnak gyűjt Stockholmban - Svédországi magyar cukrász, Andó Éva is segíti Mogyoróékat

Nika a szentesi otthonban. Stockholmból is érdeklődtek a hogylétéről. Fotó: Török János

Andó Éva stockholmi cukrász három és fél éve működteti. Családi fotó

– Én is állatbarát vagyok, Magyarországon élő barátnőm is, aki talált egy kutyust Szentes környékén, egy parkolóban – írta lapunk kérdésére Stockholmból Andó Éva. – A kutya egyéves, vemhes, és nagyon rossz egészségi állapotban volt. A Mogyoró Állatotthon fogadta be. Sajnos a kiskutyák elpusztultak, de az anyjuk, Nika felépült. Amikor érdeklődtem a kutya hogylétéről, nagyon kedvesen azonnal írtak. Már akkor elhatároztam, hogy segíteni fogok nekik.Éváéknak saját cégük van Svédországban, Stockholmban 3 és fél éve. Süteményeket, tortákat és más ételeket készítenek, rendezvényekre, cégeknek, de magánszemélyeknek is. A svédországi magyarok körében ismert az Eva’s Bakery Sthlm. Ott élő egykori kollégánk vette észre, hogy a cég jótékonysági akciót hirdet. Andó Éva ugyanis úgy döntött, hogy március 10-én, szombaton jótékonysági sütivásárt hirdet, és ennek teljes bevételét át fogja utalni a szentesi otthonnak. A felhívás a cukrászat közösségi oldalán svédül és angolul is olvasható.– Nagyon hálásak vagyunk Évának. Akkor is segített, ez a kezdeményezés pedig fantasztikus dolog – mondta Kovács Éva, a telep vezetője. – Nika azóta meggyógyult, de sajnos még nincs gazdája.Azt, hogyan sikerül az akció, nemigen lehet megjósolni. Az emberek érzékenysége ott is változó, ahogyan nálunk. Az ottani állattartási kultúra más, és ehhez mérten mások a szabályok is. Évától tudjuk, hogy ott négy óránál tovább nem szabad egyedül hagyni a kutyát otthon. A láncra kötés ismeretlen fogalom, még kint, az udvaron sem szabad tartani az állatot. Viszont tapasztalatai szerint nincs kóbor, éhező eb az utcákon.