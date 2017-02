Szigorítanák a lakásrendeletet

A kert, amelyet Nóra azért tart rendben, hogy másnak is örömet szerezzen. Fotó: Králik Emese

– Úgy sírtam, amikor megkaptam a levelet arról, hogy beköltözhetek, hogy alig bírtam abbahagyni, hiszen 11 évet vártam rá – mutatott körbe a szentesi önkormányzati bérlakásban Cseppentő Nóra. Több mint egy éve él a Petőfi utcában. Egymástól függetlenül két, a helyi lakásügyekben járatos embertől is ugyanazt a tanácsot kaptuk: ha mintaszerű bérlővel szeretnénk beszélni, őt keressük.– Hallássérült vagyok, négy órában dolgozom. A 40 négyzetméteres lakásért havonta 10 ezer 160 forintot fizetek, ketten élünk itt a kisfiammal. A közüzemi számlákkal soha nem kések, berendeztem, kicsinosítottam mindent, rendben tartom a társasház kertjét. Megszerettek a lakók, nemrég engem választottak közös képviselőnek. Azzal köszönöm meg a város és a lakótársak bizalmát, hogy megbecsülöm a lehetőséget, soha nem élnék vele vissza.A helyi bérlők többsége ugyanúgy gondolkodik, mint a fiatal nő. Azonban nem mindenki, ez pedig évek óta gondot okoz a városnak. A szentesi grémium a januári ülésén tűzte napirendre a kérdést. A közel 450 önkormányzati lakás bérlőinek többségével semmi gond, de vannak továbbra is megoldandó problémák. Hét év alatt 12 millióval ugrott meg, most közel 28 millió forint a szentesi bérlők kintlévősége, de a növekedés legalább lassult, tárták fel a tanácskozáson. Ennyit mindenesetre sikerült elérni a szigorúbb hozzáállással, ami pedig abból fakadt, hogy a bérletidíj-hátralék 2013-ra már az évi 5 millió forint növekedést is elérte.

Ezt követően alkotott a képviselő-testület egy új rendeletet. Bevezették például azt, hogy ha valaki három egymást követő hónapon át nem fizet, azzal szerződést bontanak. Azért nem árt erre a kiskapura odafigyelni, intette januárban a többi képviselőt Sipos Antal . Ő úgy tudja: páran azzal trükköznek, hogy nem fizetnek két hónapot, majd egyet igen, így maradhatnak a bérleményben. Az út, amelyen elindultak a döntéshozók, azért jó, hangsúlyozta a lakásügyi bizottság elnöke, Krausz Jánosné – Hiszen amíg 2015-ben egymillióval nőtt a hátralék, ez tavaly már csak 400 ezer forint volt – mutatott rá. A bizottság egyik tagja, Kiss Csaba szerint a végső döntés előtt mindig megnézik, kivel bontsanak szerződést, azaz hogy az illető nem tud vagy nem akar bérleti díjat fizetni. Erre a közelmúltban nem is egy példa volt. – Csodálatos módon ilyenkor néha kiderül, hogy a piaci albérleti összeget meg ki tudják fizetni – emlékezett.