Tarthatatlan, hogy frissen műtött betegek lépcsőznek - hatan mondták el a véleményüket a közmeghallgatáson

– Bár törvény írja elő a közintézmények akadálymentesítését, nyolc lépcsőn kell felmenni az osztályra. Becslésem szerint 3-400 ezer forintból meg lehetne oldani, hogy bárki könnyen megközelíthesse – érvelt.

A felszólalók között utolsóként Stern Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy tudomása szerint egy beruházás kapcsán hamarosan szennyvizet vezetnek a Tiszába, a Kucori gátőrháztól délre. – Bár ígérik, hogy ivóvíz minőségű lesz a kikerülő anyag, de nem árt az óvatosság. Üzemzavar, váratlan helyzet bármikor előfordulhat – mutatott rá.

– Tudom, hogy állami intézmény, de többnyire mi, szentesiek használjuk a helyi kórházat, felháborító, hogy a sebészeti osztály még nem akadálymentes – szólalt fel a csütörtöki testületi ülésen Szőriné Zielinska Alicja. Közmeghallgatást tartottak a városházán, a szentesi nő is szerette volna elmondani a véleményét.Egy másik helyi lakos, Kovács Péter szerint kár lenne, ha eltűnne a föld színéről az egykori alsóréti iskola. – Tudomásom szerint most egy vadásztársaságé, de mintha nem költenének az állag megóvására. Szálláshely, központ lehetne belőle – mondta.Stráma Andrea saját példáján keresztül országos ügyet érintett: a közcélú foglalkoztatásból nem lehet kitörni, hiába szeretne a hazájában boldogulni, nem sikerül, fogalmazott.Az egykor helyi képviselőként tevékenykedő Hornyik László arra emlékeztette a megjelenteket: a négy éve beígért szentesi műtőtömb csak a Fidesz akkori választási fogása volt. – Korábban ilyesmivel vádoltak, de szerintem nem politikai hecckampány, ha megemlítünk valamit, ami nem valósult meg – szögezte le.Egy vállalkozó, Bartha László a városképet erősen rontó egykori tiszti klub sorsa iránt érdeklődött, illetve a 451-es út felújítására is rákérdezett. – A város érdekében jó lenne, ha az önkormányzat és a vállalkozások rendszeresen egyeztetnének – ötletelt tovább.Az ülés végén a testület megemlékezett a napokban elhunyt vásárhelyi polgármesterről, Almási Istvánról.