Több eső kellene: a talaj-előkészítő munkát is megnehezíti a szárazság - Porba vetik az őszi gabonát a gazdák

Porzik a szántóföld Vásárhely közelében. Fotó: Török János

Az autók is lefékeztek Makó-Bogárzónál. Ennyire porzik a föld, a nyári aszály teljesen kiszárította a talajt. Fotó: Kovács Erika

A traktort sem látja az ember a határban, olyan hatalmas port vernek fel szántás közben a gépek. Az aszály miatt kiszáradt a föld. A minap Makó külterületén, Bogárzón jártunk, ott láttuk meg azt a munkagépet, amelyik a Tótkomlós és Makó közötti út mellett szántott, a tábla szélében. Olyan porfelhőt hagyott maga után, hogy az úttesten az autók lefékeztek, és csak lépésben haladtak át a porfüggönyön. Ebből is látszik, milyen szomjas a föld. Nemcsak Bogárzón gond ez, hanem Szentes és Vásárhely környékén is.– Két hónapja nem volt eső. Az őszi repcét közel 600 hektáron vetettük el, de egy része még csak ki sem kelt– sorolta a gondokat Szabó Lajos, a hódmezővásárhelyi Hódagro Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Nagyon nehezen tudunk magágyat készíteni a kalászosoknak is. Vannak olyan táblák, ahol nem is lehet. Ott a problémát táblacserével próbáljuk megoldani. Vagyis azt nézzük, a területünkön belül hol kapott esetleg nyár elején egy kicsivel több csapadékot a talaj, ott vetünk – magyarázta a szakembert.Szabó Lajos arról is beszélt, hogy vannak területeik, ahol talajműveléskor hatalmas göröngyöket szakít ki a gép az aszály miatt. A szakember szerint ha most 50-60 milliméter áztató eső hullana, az sem lenne sok. A talaj annyira kiszáradt, hogy azonnal elnyelné.– Szentesen három hónapja nem kaptunk jelentős esőt. Negyedév alatt kétszer 6-7 milliméter esett. Az semmi – ezt már Badár Imre szentesi gazdálkodótól hallottuk. – A repcét még augusztus 20-a körül vetettük el. Van, ahol egyáltalán ki sem kelt. Száraz földbe került a mag, víz nélkül pedig nincs élet. Az őszi árpát teljes mértékben elvetettük, a búzának pedig a felét. A repce, ha tíz napon belül nem lesz eső, kiszárad. A búzának viszont, úgy szoktuk mondani, hogy hét élete van. Csodákra képes. Ha ősszel porba tesszük, de télen kap egy hótakarót, akkor az alatt is kikelhet. Egyszer már jártam így. Akkor a termésátlag sem lett rossz. Az őszi árpa viszont ezt nem bírja ki – tette hozzá.Badár Imre szerint 150-160 milliméter csapadék hiányzik a talajból. Az elmúlt három hónapban ennyinek kellett volna esni a ténylegesen lehullott, alig több mint 10 milliméterrel szemben.– Ez gátolja a precíz talajművelést is. A gépek a megszáradt, megkeményedett rögöket nem tudják rendesen megmunkálni. Ilyenkor a talajművelés költsége is magasabb. Ez a helyzet a mezőgazdaság számára valóságos katasztrófa – közölte a gazda.