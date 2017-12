Újratervezik a szentesi műtőtömböt - lejárt az engedély, 150 millióból készítenek újat

A kormány 150 millió forintot szán arra, hogy ismét elkészítsék a szentesi műtőtömb terveit, és ezeknek legkésőbb egy év múlva el kell készülni. Ezt ütörtö ön egy sajtótájékoztatón jelentetté be. A szentesi órházba szánt létesítményről lapunk az elmúlt években több alkalommal írt. özel négy éve már volt egy ilyen szándé (2013. .:). A 2,5 milliárd forintos öltségvetésű beruházás ésőbb mégsem valósult meg, az új tervek most ugyenekkora bekerülési öltséggel számolnak.A órház főigazgatója, Kalmár Mihály úgy fogalmazott: a korábbi engedélyes terv lejárt, ismét tervezőasztalra kerül az épület. – A gyógyintézmény az elmúlt időszakban özel egymilliárd forint értékben kapott segítséget, az energetiakai ellátásunk is megújult, ez jó alap a fejlesztéshez – szögezte le. Mészáros János helyettes államtitkár kiemelte: fontos, hogy a 150 millió forintot az intézménynek nem a saját öltségvetéséből kell kigazdálkodni. Farkas Sándor országgyűlési épviselő szerint a műtőtömb, ha elkészül, meghatározó lehet a térség életében.