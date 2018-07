15 óra alatt 9,7 millió ember nézte meg ezt a videót - nem véletlenül

Bár a szám már nem mai, nagyon úgy fest, hogy az amerikai zsaruk most kaptak rá, hogy tátogjanak Bruno Mars Uptown funk című számára. Ám, ha megkésve is, de a próbálkozás egyszerűen tökéletes! Nem is csoda, hogy 15 óra alatt 9,7 millióan voltak kíváncsiak a norfolki állomás videójára. - írja a BorsOnline Van benne minden, ami egy zseniális kliphez kell: jó hangulat és egy egész őrsnyi lelkes kolléga, akik nem voltak restek napokon keresztül gyakorolni, hogy megszülethessen ez szórakoztató a remekmű, amiből amúgy még jó sokra számíthatunk, ugyanis – ahogy maguk is kihívásként kapták – a norfolki zsaruk kihívták a seattle-i és a saint louis-i rendőröket, valamint a virginiai vízirendőröket is.