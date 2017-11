20 év után visszatér a tévébe George Clooney

A Vészhelyzet után húsz évvel George Clooney visszatér a tévébe: a sztár Joseph Heller A 22-es csapdája című regényéből rendez sorozatot, amelyben szerepel is.



Clooney a Paramount Televízió számára készíti el az 1961-ben megjelent szatirikus regény tévés feldolgozását. A hatrészes produkciót 2018 elején forgatják - közölte csütörtökön a stúdió.



A második világháború idején játszódó A 22-es csapdájának főhőse egy amerikai katona, Yossarian, aki le akar szerelni, de kénytelen rájönni, hogy a hadsereg bürokráciája ellen nem győzhet.



Csak akkor szabadulhatna, ha bolondnak nyilvánítják: ha őrült, akkor le lehet szerelni, csak annyit kell tennie, hogy kéri a leszerelését, de ha kéri a leszerelését, akkor nem lehet őrült, és további bevetésekre küldhető. És ezzel be is zárult a csapda.



Az 56 éves Clooney a katona parancsnokát, Cathcart ezredest alakítja, a további szereposztást még nem hozták nyilvánosságra.



Clooney karrierje a televízióban ívelt fel, több sorozatban szerepelt, a kilencvenes évek közepén a Vészhelyzet Ross doktoraként világszerte népszerű lett. A kórházsorozatot 1999-ben hagyta ott, azóta színészként, rendezőként és producerként is nagy tekintélyt vívott ki magának, két Oscar-díjat is kapott, egyiket Az Argo-akció producereként, másikat a Sziriana mellékszereplőjeként.



A közelmúltban debütált legutóbbi, Suburbicon című filmje a mozikban. Az ötvenes évekbe helyezett kisvárosi szatírának társ-forgatókönyvírója és rendezője is volt.