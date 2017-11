4 pulykás étel, amiért érdemes hálát adni Amerikának

Az Amerikai Egyesült Államokban csütörtökön lesz hálaadás napja, úgyhogy ott mindenki rá van kattanva ilyenkor a pulykára. De miért épp a pulykára?A magyarázat kézenfekvő: ott őshonos a madár. Észak-Amerikában háziasították a vadpulykából még az időszámítás előtti első évezred elején. Európába a spanyol hódítók hozták be, Magyarországra török közvetítéssel került a 16. században acikke szerint.Egy 4-5 kilós bébipulykát veszünk, belsőségek és nyak nélkül dolgozzunk vele. Érdemes a sütés előtti napon már befűszerezni, mégpedig fokhagymából, sóból, borsból és petrezselyemzöldből készült fűszervajjal. A vajdarabkákat a madár bőre alá kell betömködni, ügyelve arra, hogy a bőrt ne szakítsuk fel, különben kifolyik sütéskor az olvadó vaj.Sütés előtt, már a tepsiben sózzuk, borsozzuk a pulykát, néhány gerezd egész fokhagymát is tegyünk a hasüregébe, meg 2-3 kimagozott, szeletekre vágott almát is, sőt egy fél üveg pezsgőt is önthetünk a madárkába, ha teljesen követi akarjuk az amerikai receptet. Ha idegenkedünk az almás-pezsgős változattól, akkor fej vöröshagymát és egy fél citromot tegyünk a fokhagymagerezdek mellé.Erős lángon kezdjük a sütést, előmelegített sütőben, így 20-30 perc alatt kapunk némi pecsenyelét a tepsiben, amivel majd meg tudjuk locsolni a sülő madarat. A melle gyorsan ki tud száradni, hogy ezt megelőzzük, érdemes néhány szelet baconnel letakarni ezeket a részeket.Ezután vegyük vissza a hőfokot, és kilónként fél órát számolva süssük tovább a pulykát, 20-30 percenként meg-meglocsolva.Az eredeti brassói sertésszűzből készül, de pulykacombból is egész jó változat készíthető.Füstölt szalonnát kezdünk pirítani egy lábasban, amikor már zsírjára sült, a zsíron egy kis kérget sütünk a felkockázott pulykacombnak. Érdemes kisebb adagokban beletenni a zsírba a húst, mert ha sokat teszünk bele egyszerre, kéregsütés helyett azonnal levet ereszt a hús, és párolódni kezd. Az elősütött húskockákat félretesszük, a megmaradt zsiradékon egy fej apróra vágott hagymát dinsztelünk, no meg fokhagymát. Sok fokhagymát. 6-8 gerezd simán mehet 1 kiló húshoz: ettől lesz brassói a brassói. Pár perc után mehet vissza a lábasba a hús, sózzuk, borsozzuk megszórjuk pirospaprikával, felöntjük kevés vízzel (elég annyi, hogy épp ellepje a húst). Egy paradicsom és egy paprika is mehet a lábasba, persze mindkettő összevágva. Fedő alatt lassú tűzön pároljuk addig, amíg a hús megpuhul, közben a vizet pótolhatjuk, ha már úgy látjuk, hogy kevés.A másik fontos elem a burgonya. A hámozott krumplit egyenlő méretű 1-1,5 centiméternyi oldalú kockákra vágjuk fel, és ezt zsírban vagy olajban süssük meg. Az se baj, ha néhány darab megpirul. 1 kiló húshoz számolhatunk 1,2 kiló krumplit, amit érdemes több részletben kisütni.Amikor puha a hús, akkor fedő nélkül, nagy lángon pirítsunk még rajta egy kicsit, és így adjuk hozzá a kockára vágott burgonyákat.A legjobb mellé az uborkasaláta.Aki járt már Erdélyben, és evett már egynél többször ilyen levest, az tudja, hogy a csorba rengeteg verzióban létezik. Személy szerint a következő verziót szoktam elkészíteni.Három liter tejet majdnem felforralunk (80 fok körül elég), majd három evőkanál 10 százalékos ecetet teszünk bele. Ettől a tej összeugrik, elválik a savó és a túrószerű anyag (ebből tök jó sajtot lehet csinálni, ha steril pelenkába tesszük és hagyjuk kicsepegni, esetlej súllyal sajtoljuk ki belőle a vizet). Nekünk a leveshez a megmaradt savóra lesz szükségünk.A leveshez apróra vágunk 60-70 dekagrammnyi pulykaszívet, és kevés (3-5 dl) vízben elkezdjük főzni. Pár perc főzés után egy szál darabokra vágott sárgarépát teszünk még a leveshez, két közepes fej karalábét, és 15-20 dekagramm felkockázott káposztát. Sózzuk, borsozzuk. Fontos fűszer még a lestyán, ezt ne sajnáljuk a levesből. Mehet még bele ízlés szerint tárkony, oregánó (szurokfű), és pár csepp citromlé is. Felöntjük savóval a levest, és lassú tűzön főzni kezdjük. Vizet már nem adunk, folyadékként csak savót teszünk bele. Amikor már puha a pulykaszív is, és a zöldségek is megpuhultak, kész a leves.Fejenként egy nagyobb szelet pulykamellet számítsunk. Egy kicsit lapítsuk ki a húst (klopfoljuk), sózzuk, borsozzuk, és szórjuk meg egy kevés liszttel. Kevés olajon süssük meg a pulykamell mindkét oldalát nagy lángon.Hússzeletenként egy-egy kisebb ökölnyi méretű karfiolt számoljunk. Ezeket a karfiolokat sós vízben főzzük elő. Ne legyen teljesen puha, kicsit előbb vegyük ki a vízből.Négy szelet húshoz fél liter tejből főzzünk besamelt (másfél evőkanálnyi vajon másfél evőkanálnyi lisztet futtassunk meg, ehhez engedjük hozzá több részletben a tejet). A sűrűsödő mártást fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval (ne sokkal, mert elég intenzív!). A mártásba keverjünk bele két marék reszelt sajtot, keverjük el.Az elősütött hússzeletekre tegyük rá az előfőzött karfiolokat, öntsünk rá a mártásból. A szeleteket tegyük tűzálló tálba, és 200 fokos sütőben süssük addig, amíg a mártás megpirul. Rizzsel tálaljuk.