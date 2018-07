66 év után levágta körmeit a Guinness-rekorder - videó

Egy New York-i múzeumnak ajándékozta bal kezén 66 éven át növesztett, mintegy kétméteres körmeit egy 82 éves indiai férfi.Inder Sridhar Csillal hosszú körmei még a Guinness-rekordok könyvébe is bekerültek, ezentúl pedig a Times Square-i ritkaságok múzeumában tekinthetők meg.Az indiai férfi 14 éves kora óta hódolt a különös szenvedélynek, akkor ugyanis véletlenül letörte egy tanára körmét, aki megfeddte, és azt mondta neki, hogy amíg maga is hosszú körmöt nem növeszt, nem fogja megérteni, milyen nehéz is vigyázni rá. Csillal annyira a szívére vette a dolgot, hogy 66 évig növesztette a körmeit bal kezén. A körmök hossza összesen eléri egy londoni busz hosszát.A férfi elmesélte, hogy különösen az alvást nehezítette meg számára a hosszú köröm, mivel nagyon óvatosan kellett vele bánnia, félóránként fel is ébredt álmából, hogy egyik oldalról a másikra helyezze őket.