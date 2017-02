A Dal: Szombaton eldől, ki mehet Kijevbe

A döntősök

Szombaton A Dal 2017 fináléjába jutott nyolc produkcióból először a négytagú szakmai zsűri pontozással választja ki a négy legjobbat, a végeredményről pedig a tévénézők szavazatai döntenek.A nyolc döntős dal meghallgatása után a szakmai zsűri tagjai egyenként 4, 6, 8 és 10 pontot adnak az általuk legjobbnak tartott négy dalnak. A pontszámok összesítése után derül ki, melyik négy előadó és dal jut a végső fázisba.Rájuk ezt követően a nézők mobilapplikáció segítségével, sms-ben vagy a mediaklikk.hu/a-dal weboldalon szavazhatnak.A legtöbb voksot kapó versenyző nyeri A Dal 2017-ot és képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon májusban Kijevben.A döntőben többségben lesznek a magyar nyelvű dalok: a Leander Kills Élet, Pápai Joci Origo, Tóth Gabi Ú Freddie Shuman feat. Lotfi Begi Hosszú idők, Zävodi + Berkes Olivér íháttérzaj, valamint a Soulwave Kalandor című száma, amelyet kétszer is a közönség juttatott tovább, egyaránt ebbe a kategóriába tartozik.Angol nyelvű produkcióval lép színpadra Kanizsa Gina mellett Radics Gigi (See It Through) és a Kállay Saunders Band (Seventeen) is.

A Dal 2017 döntőjében két extra fellépő lesz. Egyikük Freddie, aki Pioneer című dalával tavaly nyert, a másik pedig Molnár Ferenc Caramel, a zsűri egyik tagja. Caramel 2012-ben maga is indult A Dal első szériájában és a legjobb négyig jutott.A szombati showműsorban jelentik be, ki nyerte A Dal 2017-hez kapcsolódó akusztikus versenyt. A győztes díja idén is egy akusztikus koncert a Petőfi Rádió sorozatában, valamint egy fellépés a 2017-es soproni VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.Az érdeklődők extra tartalmakat találnak A Dal honlapján, a mediaklikk.hu/a-dal oldalon, valamint a produkció Facebook-oldalán.