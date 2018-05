A fogyásról kellett beszélnie betegeinek a túlsúlyos orvosnak. Hogy hiteles legyen, ledobott 25 kilót

hirdetés

Egy fiatal londoni sebész, Joshua Wolrich álszentnek érezte magát, amikor pácienseinek az egészséges életmódról, azon belül is a fogyásról beszélt, hiszen 28 éves kora ellenére komoly túlsúllyal küzdött. A férfi sokáig magát is meg tudta arról győzni, hogy a sok munka miatt nincs ideje egészségére jobban odafigyelni, hogy a tömérdek gyorséttermi étel, majd az esténként bepuszilt rengeteg édesség elkerülhetetlen ennyi elfoglaltság mellett írja a Bors Wolrich sosem reggelizett, napközben dupla adag tésztát, illetve tripla szendvicset fogyasztott, esténként pedig sütivel és csokival öblítette le a rengeteg szénhidrátot, hogy az éjszakai műszakot átvészelje. Azt mondanunk sem kell, hogy emellett semmit sem sportolt.Ez egészen addig nem is zavarta, amíg nem kellett életmód tanácsokat adnia az elhízott betegeinek, amikor viszont erre sor került, úgy érezte, senki nem veszi majd komolyan ezeket a javaslatokat egy hatalmas pocakú orvostól. Elhatározása meg is hozta az eredményét, hiszen azzal, hogy étrendjébe beiktatta a reggeliket, otthon készített ételeket vitt magával ebédre, csökkentette az üres kalóriákat, és felváltotta őket fehérjedús ételekkel, amikhez sok zöldséget fogyasztott, az átalakulása hamar látványossá vált.