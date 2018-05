A gépek lekapcsolása előtt ébredt fel a kómából egy amerikai fiú

Igent mondtunk, ami Trenton életben tartását is jelentette, hogy az átültetésekig tisztán tartsák a szerveket. Másnapra előjegyezték egy utolsó agyi vizsgálatra, melynek célja a halál megállapítása, ekkor azonban életjeleket mutatott, így törölték a tesztet

Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser - számolt be az esetről a BBC.A 13 éves Trenton McKinley azt követően tért magához, hogy szülei aláírták a szervei adományozásáról szóló iratokat.Trenton hétszeres koponyatörést és súlyos agyi traumákat szenvedett el márciusban, amikor az alabamai Mobile-ban felugrott egy utánfutóra, amelyet egy munkagép vontatott, majd leesett, az utánfutó átfordult és fejbe vágta.Jennifer Reindl, Trenton anyja elmondta: a fiú a baleset óta több koponyaműtéten esett át, veseproblémái léptek fel és szívrohama is volt. Egy alkalommal 15 percen át a klinikai halál állapotában feküdt a műtőasztalon, de sikerült újraéleszteni. Ezután az orvosok azt mondták, Trenton "soha többé nem lesz normális".Az orvosok közölték a szülőkkel, hogy fiuk már nem fog felépülni, szervei azonban öt, átültetésre váró gyereket menthetnének meg. Ekkor a szülők aláírták a szervadományozásról szóló papírokat.- mondta az anya. Trenton elmondta, a balesetből csak annyira emlékszik, hogy a betonra esett és az utánfutó fejbe vágta. Még mindig vannak fájdalmai és rohamai is, szüksége lesz egy koponyaműtétre, de beszél, jár, még olvas és "matekozik is". Anyja Trenton felépülését csodának tartja.