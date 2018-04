A Gyulai Pálinkafesztiválra készül el a Kárpát-medencei nemzeti összetartozás itala; az április 27. és 30. között tartandó rendezvényen pálinkaverseny, gasztrobemutatók, konferencia, koncertek is lesznek - közölték a szervezők kedden sajtótájékoztatón.Bora Imre főszervező elmondta, hogy április 28-án, szombaton az Almásy-kastélyban a Barack a konyhában elnevezésű gasztronómiai kísérőrendezvényen barackpálinka felhasználásával készült ételeket és desszerteket állítanak elő az érdeklődők számára neves szakemberek, Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács és Balogh László mestercukrász, a gyulai Kézműves és a Százéves Cukrászda, valamint a Cadeau Bonbon Manufaktúra tulajdonosa.Prohászka Béla kifejtette, hogy 12 féle barackból készülhet pálinka, amely kacsa- és libamájhoz, gyümölcsleveshez, szárnyas ételekhez, valamint pácalapanyagként vadhúsokhoz is remekül illik. Balogh László elmondta, hogy aszalt kajszibarackos bonbonnal, újfajta barackos süteménnyel, továbbá barackpálinkás fagylalttal készülnek a fesztiválra.Bora Imre kiemelte: vasárnap hagyományteremtő szándékkal elkészül a Kárpát-medencei nemzeti összetartozás itala. Korábban több mint tíz magyarországi és határon túli kereskedelmi főzdét kerestek meg, hogy küldjenek a barackpálinkájukból, ezekből szakemberek készítik el a közös nedűt. A különleges pálinkát sorszámozott, félliteres palackokba töltik, és a Kárpát-medencei magyarságért sokat tevők kapják meg ajándékként. A főszervező elmondta, idén is meghirdették a Brillante versenyt, amelyre idén 850 mintát neveztek.Az egyre magasabb minőségű pálinka- és párlatkészítést jelzi, hogy száznál több aranyérmet ítéltek oda - jegyezte meg. A díjakat szombaton adják át a legjobb versenyminta, legjobb magánfőzött és bérfőzetett párlat, legeredményesebb magán- és bérfőző, valamint bérfőzde kategóriában, továbbá kiosztják a Brillante - 2018 legjobb kereskedelmi pálinkája és a legjobb kereskedelmi főzde címeket.Bora Imre közölte, pénteken szakmai konferenciát is szerveznek, amelyen egyebek mellett a fogyasztási szokásokról, az eredetvédelemről, a   A belépődíjas rendezvényen több mint 20 kiállító százféle termékét lehet megkóstolni. Esténként koncertekre, valamint családi programokra kerül sor. Fellép mások mellett a Magna Cum Laude, a P-Mobil, a Republic, a Szabó Balázs Bandája és például Oszvald Marika is. A részletes programot a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon lehet megtekinteni.