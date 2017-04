A Halálos iramban-sorozat kapja a zenetévé Generáció-díját

A megújult MTV Movie & TV Awards gálán először kapja egy mozis kasszasiker-széria a Generáció-díjat, amelyet korábban színészeknek ítéltek oda. A zenetelevízió díjátadó gálájának további újdonságai közé tartozik, hogy szintén először díjazzák a tévéképernyő legjobbjait.



A ceremónián a Halálos iramban-filmek sztárjai, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson és Jordana Brewster veszik át az elismerést. A Generáció-díjat korábban mások mellett Will Smith, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr., Mark Wahlberg, Sandra Bullock, Jamie Foxx, Johnny Depp, Ben Stiller, Adam Sandler, Mike Myers, Tom Cruise és Jim Carrey kapta meg - emlékeztetett a The Hollywood Reporter.



A gála házigazdája Adam Devine lesz. A műsorban a Halálos iramban-sorozatot ünnepelve a széria legutóbbi, nyolcadik epizódjának zenéje, a Hey Ma is elhangzik J Balvin, Pitbull és Camila Cabello előadásában. A dal először látható és hallható majd a televízióban.



Az MTV Halálos iramban-maratont is rendez ezen a hétvégén, ennek keretében a nézők a filmekről és sztárjaikról szóló kérdésekre válaszolhatnak, és egy szerencsés Los Angeles-i utazást kap jutalmul, hogy személyesen is részt vehessen a díjátadó gálán.



Az MTV filmes és televíziós díjátadóját május 7-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Shrine Auditoriumban.



Tavaly a Star Wars: Az ébredő erő című film nyerte el az év filmje díjat a Music Television mozis díjátadó gáláján, a film női főszereplőjének, Daisy Ridleynek ítélték oda a legjobb mozis berobbanás díját.