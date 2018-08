A londoni filmfesztiválon is versenybe száll a Napszállta

A nemzetközi filmkészítés gazdagságát szemlélteti a Brit Filmintézet (BFI) által szervezett londoni filmfesztivál, amelyen idén 225 filmet mutatnak be, köztük olyan neves rendezők játékfilmjeit, mint Barry Jenkins, Steve McQueen, Timothee Chalamet, a Coen-testvérek, Alfonso Cuarón vagy David Lowery.



Mint Tricia Tuttle, a fesztivál művészeti igazgatója csütörtökön elmondta, az október 10. és 16. között zajló idei Londoni Filmfesztivál alkotásainak 30 százalékát női rendező készítette. Köztük lesz Marielle Heller Can You Ever Forgive Me? című alkotása Melissa McCarthyval a főszerepben.



A fesztiválon - amely Steve McQueen Nyughatatlan özvegyek című filmjével nyílik meg, és a legendás komédiásduó, Stan és Pan élethosszig tartó barátságát bemutató Stan & Ollie című filmmel zárul - 21 film világpremierjét, kilenc nemzetközi premierjét és 29 európai premierjét tartják.



Tuttel hangsúlyozta, hogy idén számos olyan filmet mutatnak be, amelyek a szezon nagy filmdíjainak várományosai lehetnek. Köztük lesz Barry Jenkinsnek, a Holdfény rendezőjének If Beale Street Could Talk című filmje, a Coen-testvérek Ballad of Buster Scruggs című alkotása, vagy Timothee Chalamet Beautiful Boy című filmje.



Alfonso Cuarón, aki Gravitáció című filmjéért 2014-ben elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat, Roma című filmjét hozza a fesztiválra. Londonban lesz a bemutatója Mike Leigh 19. századi drámájának, a Peterloo című filmnek, és a világpremierje Peter Jackson első világháborús dokumentumfilmjének, a They Shall Not Grow Old-nak.



A versenyprogramba csupán 10 alkotást hívtak meg, Nemes Jeles László filmje mellett mások között David Lowery The Old Man and The Gun című alkotását Robert Redford főszereplésével, Karyn Kusama Destroyer című filmjét Nicole Kidmannel a főszerepben és a locarnói filmfesztiválon a legjobb rendezésért járó díjat elnyert Tarde papra morir joven (Túl késő meghalni fiatalon) című chilei-brazil-argentin-holland koprodukciót Dominga Sotomayor rendezésében. Szerepel a versenyprogramban a több magyar koprodukciós filmet is jegyző Peter Strickland új alkotása, az In Fabric is.



A díjakról döntő zsűri elnöke A szoba című filmet is jegyző Lenny Abrahamson lesz. A londoni filmfesztivál 2009-ben bevezetett rangos versenyprogramjában mindeddig egyetlen magyar film szerepelt, a Saul fia 2015-ben.



Napszállta című új filmjében Nemes Jeles László nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is készítette. A film operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője az azóta elhunyt Melis László, sound designere Zányi Tamás, casting directora Zabezsinszkij Éva, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője Szakács Györgyi - olvasható a Filmalap közleményében.



A forgatókönyvet közösen a rendezővel Clara Royer és Matthieu Taponier írta, utóbbi egyben a film vágója is. A Napszállta a Filmalap támogatásával a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével. A film főszereplői Jakab Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov (Brill Oszkár). A közel száz fős szereplőgárda nemzetközi összetételű, a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak a filmben.



Bucsi Réka Solar Walk című filmje a dán Aarhus Jazz Orchestrával való együttműködésből született, és a viborgi animációs műhelyben készült egy nemzetközi csapattal: francia, amerikai, dán kollégákkal. Bucsi Réka úgy festette le rövidfilmjét, mint egy galaktikus utazást, egy űrbéli történetet.