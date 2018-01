A MADRAPUR lehet az első, aki új lemezzel jött ki 2018-ban

Az első nagylemez megjelenése mindenképp mérföldkőnek számít a MADRAPUR életében, ahogy bármely más zenekarnál is. 2016 elején elsődlegesen azért kezdtünk együtt zenélni, hogy az évek során felgyülemlett és bennünk maradt dalokat valahogy szélnek eresszük. Vehetjük ezt akár eddigi életünk best of lemezének is, hiszen 17 éves korunktól kezdve mostanáig megírt dalok vegyesen szerepelnek rajta. Nyilván csak azokat vettük fel, amiket még valahogy ma is aktuálisnak érzünk, és szívesen játszunk élőben.

Most, hogy kijött a „Jóra nap süt, rosszra hold" , hatalmas megkönnyebbülés elengedni a rajta szereplő dalokat. Mondhatni, hogy most vagyunk nullán, hiszen ezzel a lemezzel már nagyon rég tartoztunk magunknak és másoknak is.