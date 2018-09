A Napszálltát nevezi Oscarra Magyarország

A magyar nevezettről döntő testületben a filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának tagjai - Havas Ágnes vezérigazgató; Hegedűs Bálint forgatókönyvíró; Kálmán András forgalmazási szakember;, Kovács András Bálint egyetemi oktató és Andy Vajna kormánybiztos - mellett Deák Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm rendezője és Szabó Gábor operatőr vett részt.



Az Amerikai Filmakadémia szabályzata szerint a jövő évi, 91. Oscar-díjakra az idegen nyelvű film kategóriában minden ország nevezhet egy filmet azok közül, amelyeket 2017. október 1. és 2018. szeptember 30. között mutatnak be hazai moziforgalmazásban.





Az Oscar-díjra nevezett alkotások közül az Amerikai Filmakadémia képviselői választják ki január elején az öt jelölt játékfilmet. A jelöltek listáját 2019. január 22-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes átadására február 24-én kerül majd sor Los Angelesben.



A filmalap közleményében emlékeztet arra, hogy a Napszállta világpremierje nagy siker volt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, ahol elnyerte a FIPRESCI, a nemzetközi filmkritikusok szövetsége zsűrijének a díját. Az észak-amerikai premier a torontói filmfesztiválon volt a hétvégén, amelyet további vetítések követnek. Nemes Jeles László új filmjét már a világpremier előtt csaknem 70 ország filmforgalmazója vásárolta meg.



A magyarországi közönség Nemes Jeles László filmjét először a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthatja szeptember 15-én, majd a Napszállta szeptember 27-től lesz látható országszerte a mozikban a Mozinet forgalmazásában - olvasható a közlemény.



Nemes Jeles László új filmjében nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is készítette. A Napszállta operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője - az azóta elhunyt - Melis László, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is. A Napszállta a filmalap támogatásával a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével.



A Napszállta főszereplője Jakab Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov (Brill Oszkár). A csaknem száz fős szereplőgárda nemzetközi összetételű, a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak a filmben.



A történet 1913 nyarán, a béke utolsó napjaiban kezdődik Budapesten. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja és minden áron igyekszik eltávolítani a városból. Az éj leple alatt egy idegen keresi fel Íriszt és bátyja hollétét tudakolja tőle. A lány akkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére, akinek eddig a létezéséről sem tudott. Írisz nyomozásba kezd, bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa. Írisz számára egyedül a tündöklő Leiter Kalapszalon tűnik biztos pontnak, de a ragyogás mögött a legsötétebb titok tárul fel - olvasható az összegzésben.