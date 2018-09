A San Sebastián-i filmfesztivál is támogatja a nők egyenjogúságát a filmiparban

A 66. alkalommal megrendezett spanyol filmmustra igazgatója, José Luis Rebordinos vasárnap adta ki azt a hivatalos nyilatkozatot, amellyel a cannes-i, velencei, locarnói és szarajevói filmfesztivál után a San Sebastián-i filmfesztivál is elkötelezte magát a női egyenjogúság mellett a filmiparban.



A San Sebastián-i fesztivál szervezői gárdájában már el is érték a célt, mivel a 34 állandó alkalmazott közül 28 nő. A héttagú igazgatótestületben pedig négy nő kapott helyet - közölte a fesztiváligazgató. A mustra honlapja szerint jövőre a kilenctagú filmválogató bizottságot is tíztagúra bővítik, így fele-fele arányban lesznek a testületben nők és férfiak. A nemzetközi filmmustra versenyprogramjának 18 alkotása közül öt rendezője volt nő, és a teljes program fő szekcióiban vetített filmek 34 százalékát rendezték nők. "Támogatjuk, hogy több nők által forgatott film készüljön" - hangsúlyozta Rebordinos.



A fesztivál szombaton életműdíjával tüntette ki Danny DeVito amerikai színészt. A 73 éves, Emmy- és Golden Globe-díjas filmsztár a spanyol mustrára az Apróláb című animációs filmmel érkezett, amelyben az egyik hősnek kölcsönzi a hangját. San Sebastiánban ugyancsak megkapja a Donostia-életműdíjat a 83 éves, Oscar-díjas Judi Dench és a japán Kore-eda Hirokazu, az idei cannes-i Arany Pálma-díjas film, a Shoplifters rendezője. A fesztivál programjában mások mellett Jacques Audiard, Alfonso Cuarón, Claire Denis, Bruno Dumont, Louis Garrel, Lucile Hadzihalilovic, Peter Strickland, Bradley Cooper és Felix Van Groeningen mutatja be filmjét. A sztárvilágból pedig olyan színészekkel találkozhat a helyi közönség, mint Juliette Binoche, Laetitia Casta, Timothée Chalamet, Ryan Gosling, Claire Foy vagy Robert Pattinson. A 66. San Sebastián-i filmfesztivál szeptember 29-én zárul.