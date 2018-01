A szexuális zaklatások ellen programot indított 300 hollywoodi sztár

Az idő lejárt (Time's up) nevű kezdeményezést a The New York Times című amerikai napilapban és a La Opinion című spanyol nyelvű lapban hétfőn közzétett nyílt levélben ismertették olyan hírességek, mint Cate Blanchett, Ashley Judd, Eva Longoria, America Ferrera, Natalie Portman, Rashida Jones, Emma Stone, Natalie Portman és Meryl Streep színésznők, Donna Langley, a Universal Pictures filmstúdió elnöke, Gloria Steinem író, Tina Tchen ügyvéd, Michelle Obama egykori kabinetjének vezetője és Nina L. Shaw ügyvéd.



A kezdeményezés alapján létrehoznak egy 15 millió dolláros jogi alapot, amelyhez már 13 millió dollárt adományoztak emberek, hogy segítsék a szexuális zaklatások kevésbé "kiváltságos" áldozatait ügyük feltárásában, jogi védelmük finanszírozásában. Új törvényt sürgetnek azon vállalatok megbüntetésére, amelyek eltűrik az állandó zaklatást, illetve annak a gyakorlatnak az elutasítására, amely az áldozatok elnémítására elhallgatási megállapodással él. A program kezdeményezői a filmstúdiókban és az ügynökségnél nemi egyenlőséget sürget.



A levél aláírói felszólítottak arra is, hogy a Golden Globe-díjak januári átadásán a nők emeljék fel szavukat a szexuális zaklatás ellen és öltözzenek fekete ruhába.



A kezdeményezéssel a hírességek Harvey Weinstein októberben kirobbant botránya nyomán álltak elő, a filmmogult több mint száz nő vádolja szexuális zaklatással, erőszakkal, köztük számos a nyílt levél aláírói közül. A botrány kirobbanása óta az amerikai szórakoztatóipar több neves személyiségét, közismert politikusokat, gazdasági vezetőket vádoltak meg szexuális zaklatással, erőszakkal.