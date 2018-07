A thai kormány felügyeli a barlangból kimentett focicsapatról készülő filmeket

A thai hatóságokat eddig öt külföldi filmes stáb kereste meg azért, hogy játék- vagy dokumentumfilmet forgathasson a Tham Luang-barlangból kimentett gyermek focicsapat történetéből - közölte Vira Rodzspocsanarat thai kulturális miniszter hozzátéve, hogy a kormányzat felügyeli a készülő produkciókat, ellenőrzi tartalmukat és mindent elkövet a megmentett csapat és családjuk magánéletének védelmében.



A miniszter elmondta: 12 fiú és edzőjük szerencsés megmenekülésével kapcsolatos videók, filmek és dokumentumfilmek felügyeletéhez egy különleges bizottság felállítását javasolja a jövő heti kormányülésen.



A 11-16 éves gyerekből álló focicsapat és edzőjük csaknem három hetet töltött egy barlangban, ahonnan a hirtelen jött esőzések miatt megemelkedett víz miatt nem tudtak kijönni. Kilenc nap utáni megtalálásukat és az azt követő mentést az egész világ figyelemmel kísérte. A nemzetközi mentőakció közben egy thaiföldi búvár életét vesztette, de a csapatot és edzőjüket végül sikerült sértetlenül a felszínre hozni.



A kormány ellenőrzése alá tartozó Thaiföldi Filmhivatal szabályozza a külföldi stábok által Thaiföldön forgatott produkciókat. A hivatal ellenőrzi a forgatókönyvet, és adja ki a forgatási engedélyeket is. A kulturális miniszter azonban hangsúlyozta, hogy a focicsapatról készülő filmekkel egy külön filmes bizottság foglalkozik majd.



A miniszter hozzáfűzte: thai producerek is érdeklődnek a történet megfilmesítése iránt, de ők eddig nem vették fel a kapcsolatot a kormányzat illetékeseivel.



A 12 fiút és edzőjüket szerdán engedték ki a kórházból, ahol megfigyelés alatt tartották őket. A csapat sajtóértekezleten mesélte el a történteket: hogyan kerültek a barlangba, hogyan vágta el a beáramló víz a kiutat, hogyan töltötték a következő napokat reménykedve, és hogy talált rájuk két brit mentőbúvár.



Vira úgy fogalmazott: a történetben minden elem megvan egy drámai filmhez, minden hozzáadott fikció nélkül is teljes.