A világ legkeményebb túlélőtúrája a SuperTV2-n!

Balogh Ottó szánhajtót Váczi Gergő kísérte el a közel 1700 kilométeres túrára, aminek tizenhat kutyával vágott neki a sportoló. A nem mindennapi alaszkai kaland kulisszatitkait, a magyar induló küzdelmeit, s hogy végül mi vezetett a verseny feladásához, a TV2 Csoport csatornáin követhetik a nézők.



Március elején a legjobb szánhúzó kutyák és hajtóik Alaszkában álltak rajthoz az Iditarod versenyen. A közel 1700 kilométeres túra hatalmas kihívást jelent, elképesztő sportteljesítmény. Az egyetlen magyar induló, Balogh Ottó egy éve készült a megmérettetésre. Összesen tizenhat kutyával vágott neki a távnak.



- Ez a világ legkomplexebb sportága: ellenállónak, keménynek kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt bírja: a hideget és a kialvatlanságot, hiszen ezen a versenyen egy-másfél órákat pihenünk naponta, a többi pedig munkával telik mínusz húsz, harminc, negyven fokban. Maga a verseny egy ultramaratonnak felel meg, hiszen 1700 kilométert teszünk meg ezekkel a kutyákkal - mondta Balogh Ottó az utazás előtt. A sportember gyerekkorában, regényeket olvasva határozta el, hogy egyszer az életben elindul egy kutyaszán-versenyen Alaszkában.



A nem mindennapi versenyre Ottót Váczi Gergő is elkísérte, hogy útjuk, és a verseny minden pillanatát rögzítsék és megmutassák.



- Most épp a családdal vagyunk síelni, ami felfogható egyfajta felkészülésnek is. Szokom a hideget és még az indulás előtt kihasználom az utolsó szabadnapokat, hogy velük legyek - mesélte viccelődve Váczi Gergő az indulás előtti napokban. - Komolyra a fordítva a szót, nagyon várom az utat, ez egy hatalmas kaland lesz, nagyon izgatott vagyok, hiszen az ember nem jut el minden nap ilyen tájakra. Dokumentumfilmeket nézek, interjúkat olvasok, informálódom a versenyről, és hogy mi vár rám Alaszkában. Abban azért biztos vagyok, hogy ez egy olyan túra lesz, aminek minden momentumára nem lehet felkészülni, de éppen ettől olyan izgalmas - tette hozzá a riporter-műsorvezető, aki akkor még nem is sejtette, milyen küzdelemnek lesz szemtanúja, hiszen Balogh Ottó feladni kényszerült a versenyt.



A vadregényes alaszkai túrát, illetve hogy mi vezetett a drámai döntéshez, azt az Édes Élet legújabb epizódjaiban, március 20-24-ig láthatják majd a nézők a SuperTV2-n!