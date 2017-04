A világ legszebb kutyája egy magyar Skótjuhász

Komoly sikert ért el egy magyar kennelből, a Prince of Sunlightból kikerült kutya az angliai Birminghamben megrendezett Crufts Dog Show kiállításon. A hároméves skót juhász, Naomi 282 fajtársa közül nyerte el a legszebb szukának járó díjat a világ legnagyobb kutyaversenyén - számolt be a sikerről a Bors Négy hónapos volt, amikor Angliá­ba került – mesélte a Borsnak a kutya magyar tenyésztője, Szalczinger József, aki 14 éves kora óta a fajta szerelmese.

Eredetileg meg akartam tartani, végül aztán mégis meggondoltam magam. Kicsit fáj is a szívem érte. A szigetországban élő ausztrál gazdái a jó tapasztalatok miatt mindenképpen Magyarországról szerettek volna egy kiskutyát, ezért is adtam be végül a derekam. Ők a barátaink, úgyhogy biztos voltam benne, hogy jó kezekben lesz

– indokolt József, majd részletesen jellemezte a kutyust.

Egy nagyon kedves és vidám kutyáról van szó, amely a fajtájából is adódik. Pici kora óta arra tanítottuk, hogy szépen mozogjon pó­rázon, és ügye­sen mu­tassa magát. 2015-ben már megnyerte a Crufts kölyök versenyét is, majd több más rangos kiállításon is győzött. Már kölykei is születtek, akik szintén sikeresek – újságolta.A versenyre már bekerülni is rettentően nehéz. Számos kritériumnak kell megfelelniük az ebeknek. A mozgáson és a trenírozáson felül természetesen a kinézet a legfontosabb. Egyáltalán nem túlzás, hogy akár három-négy órát is igénybe vehet, mire minden szőrszál pontosan a helyére kerül.

Angliában egy magyar tenyésztésű kutyával neves angol bírák előtt nyerni, úgy gondolom, hogy óriási siker. Jó korban van, de talán ez lehet a csúcs a számára. Az azonban biztos, hogy mindez az utódaira is rendkívül jó hatással lesz majd, akikre szép jövő várhat

– büszkélkedett József.