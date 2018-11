Abnormális összegért árulják az Aranyélet luxusvilláját

Fotó: HBO

Fotó: HBO

Az HBO Aranyélet című sorozatának harmadik, egyben utolsó évadában a Miklósi családnak ideiglenesen otthont biztosító luxusvillát most bárki megveheti potom 490 millió forintért. - írja a BorsOnline Az 554 nm-es, mediterrán ház valóban fényűző: egy nappalival, három hálószobával, a hozzájuk tartozó fürdőszobával és gardróbbal büszkélkedhet, illetve a legmodernebb technikai megoldások mellett fitneszhelyiség, szauna-gőzkabin, kültéri úszómedence, jakuzzi, borospince is jár hozzá.– Sokáig kerestük a megfelelő házat, és számunkra fontos volt, hogy nagy terek legyenek. Stílusában olyan épületet kerestünk, ami jól tükrözi a Miklósiék 3. évadban elért társadalmi státuszát – meséli a Borsnak Závorszky Anna, az HBO gyártási producere, majd elárulja, hogy a stábnak is nagyon kellett rá vigyázni, ahogy az emeletre felvezető falépcső és korlát a forgatások alatt végig védőréteggel volt ellátva, és a színészek csak a felvételek alatt léphettek rá.