Al Pacino, Tóth János és a Seuso kincsek is a közmédia hétvégi ajánlójában

Ahogy már megszokhatták, az M1 aktuális a híreket hozza el a nézőknek, az M2 gyermekek számára kínál tartalmat, az M2 Petőfi TV az esti műsorsávban a fiatalokat várja a képernyők elé. Az M3 a nosztalgiahangulatért felel, az M4 beszámol mindenről, ami magyar sport, az M5 pedig a kulturális tartalmakat állítja fókuszba. A Duna a közszolgálati szórakoztatásért felel, a Duna World pedig a határon túli és szórványban élő magyarság számára kínál közszolgálati műsorokat.



Szombaton 9.25-től a Szabadrúgás című angol drámát ajánljuk a Duna nézőinek figyelmébe, majd folytatódik a Távol-Kelet – Berlintől Tokióig című német útifilm-sorozat is 12.45-től. Aki A világörökség kincseire kíváncsi, annak figyelmébe ajánljuk a német ismeretterjesztő sorozatot 13.40-es kezdéssel. 16.30-tól Tóth János, 19.30-tól pedig Zsaruvér és csigavér 3: A szerencse fia című magyar akció-vígjáték látható a közmédia főcsatornáján Bujtor István főszereplésével. Aki könnyed kikapcsolódásra vágyik és kíváncsi rá, milyen egy Elnökcsemete élete a Fehér Házban, 20.35-től szintén a Duna képernyője előtt hangolódhat rá a csínytevéseket felsorakoztató amerikai vígjátékra.



A Duna World 14.30-tól Büszkébben tűrni másnál címmel magyar dokumentumfilmet vetít. Az M2 Petőfi TV szombaton este 22.40-től várja a fiatalok a képernyők elé: a Danny Collins című amerikai zenés drámában Al Pacino kelti életre a film címét adó öregedő rocksztárt. Az M3 a Sok hűség semmiért című 1966-os magyar vígjátékot vetíti szombat este 21.15-től a retro-hangulat kedvelőinek. Az M5 csatornán pedig folytatódik a Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek c. ismeretterjesztő sorozata.



Vasárnap a Duna 19.35-től tűzi képernyőjére a Családi vakáció című amerikai vígjátékot, majd a Keresztapa 2 pedig ezt követően, 21.15-től látható a nemzeti főcsatornán. A Duna World a Seuso 2 – A Seuso kincsek rejtélye folytatódik címmel vetít vasárnap este 21.35-től dokumentumfilmet. Az M2 Matrica – Triangulum címmel várja a kicsiket a képernyők elé. A magyar ismeretterjesztő sorozat 12.35-től látható a gyerekcsatornán. Az M2 Petőfi TV 21.05-kor kezdődő filmklubjában Most jó címmel angol filmdrámát vetít. Az M3 a Sabrina című 1954-es amerikai romantikus vígjátékot vetíti vasárnap 21.15-től a klasszikus filmek rajongóinak. Az M5 pedig folytatja a Michael Palin: Új Európa című angol dokumentumsorozatot, melynek legújabb részét 17.20-tól láthatják a nézők.