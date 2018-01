Almalé, cukor, aroma, színezék - amit leginkább iszunk málnaszörp néven

Két sajátmárkás szupermarket termék is a dobogóra került a Tudatos Vásárlók Egyesülete 27 málnaszörpöt vizsgáló tesztjében, amelyben nézték a termékek gyümölcs- és málnatartalmát, adalékanyagait, csomagolását és származási helyét.Míg a legjobbak málnából, cukorból (és esetleg néhány adalékból) állnak, a málnamentes termékekben cukor, aromák és jellemzően biztonságosnak tekinthető színezékek hozzáadásával érik el a kívánt hatást.A szupermarketben és bioboltokban kapható termékeket a csomagoláson szereplő információk alapján értékelték. Figyelembe vették a szörpök gyümölcs és ezen belül málnatartalmát; a termék esetleges kockázatot jelentő összetevőit (pl. édesítők, tartósítók, színezékek), a termék gyártásának helyét, visszaváltható csomagolását, illetve, hogy rendelkezik-e bio minősítéssel.Az egyes termékek minősége között jelentős eltéréseket tapasztaltak. Míg a legjobbak málnából, cukorból (és esetleg néhány adalékból) álló szörpök, vannak olyan termékek is, amelyek csak nyomokban tartalmaznak málnát, és a gyümölcstartalmukat a sokkal olcsóbb alma, ízüket pedig az aromák adják. Találtak olyan készítményeket is, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak gyümölcsöt. A málnamentes, de málnaízű termékekben cukor, aromák és jellemzően biztonságosnak tekinthető színezékek hozzáadásával érik el akívánt hatást.

A legalacsonyabb (55-61%) értéket az a négy termék kapta, amelyek egyáltalán nem tartalmaztak gyümölcsöt, ízüket aromák és édesítőszerek, színüket a jobb esetben bodzalé, máskor azorubin biztosítja. Mivel nem tartalmaznak gyümölcsöt, ezeknek a termékeknek a hivatalos megnevezése nem is málnaszörp, hanem málna ízű szörp, amit mindegyik esetben korrektül tüntettek fel a gyártók. Az már más kérdés, hogy a fogyasztók tisztában vannak-e a név jelentésével.Sajnos naivitás lenne azt feltételezni, hogy a málnaszörpben a gyümölcstartalmat a málna jelenti. 24 termék tartalmazott valamilyen gyümölcsöt (nem színezékként), ebből 9 terméknél az alma volt a fő gyümölcs.A szörpök aromáját természetes módon, gyümölcsökkel is lehet biztosítani, de az ízhatás elérése nagyságrendekkel olcsóbban megoldható hozzáadott aromával. Mindössze egy olyan terméket találtunk, amelyben semmilyen aroma nem volt.A vizsgált 27 termékből négy szörp kivételével mindegyik tartalmazott valamilyen színezéket, de ez az esetek többségében ezek nem jelentenek kockázatot az egészségre. A gyártók többnyire bodzát, szőlőt vagy akár fekete retket használnak erre a célra. Azonban az egyik legolcsóbb termékben azorubin nevű színezék volt, amely az arra érzékeny fogyasztónál allergiaszerű reakciót válthat ki.Öt termék tartalmazott Na-benzoát tartósítószert, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket válthat ki. Hat termékben édesítőszerként ciklamátot és aszpartámot használtak, amelyekkel kapcsolatban már felmerültek egészségügyi kockázatok, bár ezek nem egyértelműen bizonyítottak, de érdemes kiváltani a használatukat biztonságosabb anyagokkal.A Tudatos Vásárlók Egyesülete a környezetvédelmi szempontokat is vizsgálta., és 13 termék készült Magyarországon, így feltehetőleg kisebb a szállításból adódó ökológiai lábnyomuk.A termékek közül kettő volt biotermék, ezeknek gyümölcs- és cukortartalma ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származik. Ezeknek a szörpöknek az előnye, hogy nem tartalmazhatnak mesterséges adalékanyagokat (tartósító, színezék, édesítő).A TVE korábbi tesztjeivel ellentétben most megfigyelhető volt, hogy a gyengébb értékelést elérő termékek kizárólag a legolcsóbb kategóriából kerültek ki. Míg a legjobb szörpök1.500-2.000 Ft/l, a középkategóriásak már csak 600-800 Ft/l egységáron kaphatók, addig a málnamentes termékek ára mindössze literenként 100 Ft körül van (hasonló ajánlott hígítási arány mellett).