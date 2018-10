Ambrus Attilának szüksége lenne a jogosítványára, nagyon - Mégsem kaphatja vissza

Ambrus Attila júniusban ittasan vezetett, ezért elvették a jogosítványát. Fellebbezett, mert a munkája miatt sokat utazik és felesége, Réka veszélyeztetett terhes. Mivel a legközelebbi szomszéd is több száz méterre van tőlük, így szüksége lenne a vezetői engedélyére, ha bármi baj történik. Az ügyészség azonban elutasította méltányossági kérelmét – értesült a Blikk.



“Szerintem a hatóságok nem felejtik el, hogy én egyszer már keresztbe tettem nekik. Évekkel ezelőtt, amikor szabadultam, akkor is megszívattak, és azóta is lépten-nyomon éreztetik, hogy nyomorult vagyok. Bármit teszek az életben, hendikeppel indulok…Most nemcsak engem, hanem az egész családomat szívatják, a feleségemet és a gyerekemet is. Nem tagadom, én hoztam rossz döntést, amikor órákkal azután, hogy ittam két pálinkát, volán mögé ültem, de ötvenéves elmúltam, a feleségem bár most jól van, bármikor bármi történhet, igazságtalannak érzem, amit velem tesznek" – mondta Ambrus Attila.