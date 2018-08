Az LG új korszakot nyit a robotikában: megérkezett az első intelligens viselhető robot

Az LG Electronics (LG) a 2018-as IFA szakkiállítás közönsége előtt mutatja be első viselhető robotját. Az LG korábban bejelentett robotjaival (reptéri idegenvezető robot, takarító robot és felszolgáló robot) ellentétben az LG CLOi SuitBot nem reptéri és szállodai várótermekben navigálja a vendégeket, hanem a használó lábának nyújt segítséget: az alsó végtag nagyobb mozgékonyságát és erőkifejtését teszi lehetővé.Tavaly az LG egy olyan startup-vállalatba fektetett be, melynek célja, hogy a viselhető robotok fejlesztésével felülmúlja az emberi test hétköznapi korlátait. Az LG CLOi SuitBot megtervezése már az SG ROBOTICS nevű startuppal együttműködésben zajlott: ez a cég már hosszú ideje kutatja, hogy a viselhető robotok hogyan tudják javítani az életminőséget. A kényelmes illeszkedés és a természetesen forgó csuklók révén a CLOi SuitBot nyugodtabb és természetesebb mozgást biztosít, erősítve az alsó végtagok képességeit gyaloglás, állás vagy munka közben. A robot szandálszerű cipői és automatikus igazodási funkciója lehetővé teszi viselője számára, hogy könnyedén be- és kibújjon az öltözetből, megkülönböztetve az LG CLOi SuitBotot számos más külső váztól.Az LG CLOi SuitBot a 2018-as CES-en bemutatott bármely LG segítő robottal összekapcsolható, így egy olyan intelligens munkahelyi hálózat része lehet, amely pl. a feldolgozóiparban, logisztikában és a szállítmányozásban láthat el információ- és eszköztovábbítási feladatokat az egyes munkaállomások között.A CLOi robotok kifejlesztése része az LG szélesebb körű mesterségesintelligencia-kezdeményezésének, amely a kereskedelmi szektort célozza. A mesterséges intelligencia alkalmazása révén LG CLOi SuitBotok a biometrikus és a környezeti adatok felismerésével és elemzésével képesek tanulni és fejlődni, a mozdulatok kiértékelése nyomán pedig javaslatot tesznek az optimális és a leginkább hatékony mozgáselemekre, testpozíciókra.Az LG CLOi SuitBot a bizonyítéka annak, hogy elköteleztük magunkat segítőrobot-portfóliónk bővítése mellett, amely termékek kézzelfogható kényelmet és innovációt visznek vásárlóink életébemondta Song Dae-hyun, az LG háztartási elektronikai és légkondicionáló üzletágának elnöke.Ez a robot csak egy a mesterséges intelligenciával felvértezett eszközeink széles választékából, melyeket mind azért alkottuk meg, hogy az interaktivitás segítségével jelentősen növeljük a felhasználói kényelmet. A robot egyben új lehetőséget teremt arra, hogy robotikai kezdeményezésünk a jövőbeli növekedés motorjává váljon.Az IFA látogatói augusztus 31. és szeptember 5. között személyesen is megtekinthetik az LG robotkínálatát a vállalat standján, a Messe Berlin 18-as csarnokában.