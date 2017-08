Az RTL-nél elrabolták, a TV2-nél átverték, állítja a Való Világ egykori nyertese

Nagy Alekosz hosszú Facebook-posztan írta meg a médiaszerepléseinek történet, benne új dolgokat is megemlítve. Az első súlyos kijelentése: az RTL-es időkben, a Szerelem a Legfölsőbb Szinteken alatt még a mosdóra is csak őrökkel mehetett – számolt be a reality szereplő kifakadásáról a Bors.De még ennél is keményebbet állít, idézte a lap:„A dolguk (az őröknek – a szerk.) nem az volt, hogy a rajongóktól védjenek, hanem a szökéstől, illetve amikor egy alkalommal az utcánk sarkáról fordította vissza az RTL a kocsit, amiben ültem, gombokat lenyomva, engem kiszállni nem hagyva vittek vissza".Ekkor kijátszva az egyik őrt, annak telefonjával értesítette a rendőrséget, akik ki is szálltak. Másnap az RTL Klub akkori kreatív vezetője, Rubint Kristóf azzal hívta fel, hogy vonja vissza a feljelentést, mert ha nem, bilincsben viszik el őt. Rubintnak gyereke született, ráadásul a műsorból is hátra volt még két hét, így visszavonta a feljelentését Alekosz.Aztán a műsor után eltelt egy év, de nem ajánlott neki új munkát az RTL Klub, viszont megkereste Hajdú Péter egy ajánlattal.

Az RTL pedig nyert a TV2-nél pedig az ügyvédek és a tulajdonos személye is változott. Közben Hajdú is otthagyta a TV2-t, az ottani produkciós cégét pedig eladta.Az RTL pedig megnyerte a pert, a TV2 és Hajdú volt cége egymásra mutogat, valamint az akkori szerződésnek eltűnt a harmadik oldala, pont az, amelyben a fent említett kikötések szerepelnek.Ezért hétfőn Alekosz büntető feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, azután pedig polgári pert indít az ügy szereplőivel szemben.„Elgondolkodtatónak tartom azt, hogy a TV2 éveken át a képernyőjén tartott úgy, hogy mindvégig tudta azt, hogy nem fog kártalanítani, és rá leszek kényszerülve arra a paradox és szürreális lépésre, hogy kenyéradóm ellen, akinél a jövőmet képzeltem el, pert indítsak" – írta üzenete végén a valóságshow-hős.A teljes bejegyzést itt olvashatja el: