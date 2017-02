Batman-film, Ben Affleck és Mel Gibson is kapott Arany Málnát

Négy-négy díjat nyert el Danish D'Souza Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party és a Batman Superman ellen - Az igazság hajnala című szuperhős film az év legrosszabb filmjeinek járó Arany Málna-díjak közül.

A filmszakma citromdíjait az Oscar-gála előestjén, szombaton adták át immár 37. alkalommal Los Angelesben.



Danish D'Souza filmje nemcsak a legrosszabb film díját kapta meg, hanem a legrosszabb rendezőét is, sőt D'Souzának ítélték oda a legpocsékabb színész díját filmje narrációjáért. A legrémesebb színésznő kategóriában a Hillary Clintont alakító Rebekah Turner kapott Arany-Málnát.



A dokumentumfilm az amerikai mozikban is rosszul teljesített tavaly, csupán 13 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők.



D'Souza videoüzenetében "abszolút fantasztikusnak" nevezte a díjakat. "Közönségem szereti azt a tényt, hogy utáltok engem. Köszönöm" - hangoztatta.



A Batman Superman ellen megkapta a legpocsékabb forgatókönyv, a legrosszabb férfi mellékszereplő (Jesse Eisenberg), a legförtelmesebb remake és a filmvászon legrosszabb párosa díját (Ben Affleck és Henry Cavill).



A legpocsékabb női mellékszereplő kategóriában Kristen Wiig vitte el az Arany Málnát, a Zoolander 2 című filmben nyújtott alakításáért.



A legrosszabb megmentőnek járó citromdíjat Mel Gibsonnak ítélték oda, aki hosszú évek után tavaly tért vissza a filmvászonra A fegyvertelen katona című filmben.



A Mel Gibson filmjét hat kategóriában - köztük a legjobb rendező - Oscar-díjra is jelölték.



Az idei Arany Málna-győzteseket internetes szavazáson választotta ki 24 ország ezer Arany Málna-szavazója. Delmagyar.hu hirdetés