Beyoncé-t és Jay Z minden felhajtás nélkül adta ki első közös albumát

A sztárpár mindennemű csinnadratta, előzetes bejelentés, marketingkampány, reklámok nélkül nem csak elkészítette, de szombatra meg is jelentette első közös albumát - írja a Bors.Az Everything is Love című lemez előadója hivatalosan egyébként The Carters (azaz a Carterék, mivel ez a rapper családi neve, amit 2008-as házasságkötésük után a felesége is felvett.)Közös, a szerelmüket ünneplő albummal lepte meg rajongóit a híres zenészházaspár, Beyoncé és Jay-Z. A 36 éves popdíva és férje, a 48 éves rapper egy szombat esti londoni koncerten jelentette be az Everything is Love megszületését, mely kizárólag az érdekeltségükbe tartozó Tidal internetes zeneszolgáltatón érhető el.Az albumon kilenc új dal szerepel, továbbá egy videó, amelyet az Apeshit nevű számhoz forgattak a párizsi Louvre-ban.A klip pár óra alatt milliós nézettséget ért el a YouTube-on.Az albumot nem lehet letölteni Spotifyról, sőt az egyik dalban Beyoncé sértegeti a Tidalnél sokkal ismertebb zeneszolgáltatót.A pár lángoló szerelmét és boldog házasságát ünnepli a meglepetésalbumon, amely zeneileg Beyoncé lágyabb soulját ötvözi a hiphoppal, amelyről Jay-Z ismert.A házaspárnak már korábban is jelentek meg közös számai. Beyoncé és Jay-Z azonban az utóbbi években főleg kapcsolati problémákkal került be a hírekbe, e problémákat mindegyikük saját zenéjében is feldolgozta. Az énekesnő Lemonade című 2016-os albumában félrelépéssel vádolta partnerét, aki erre válaszul 4:44 című albumában kért bocsánatot. A sztárpárnak három közös gyermeke van.