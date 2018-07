Bezárja három Michelin-csillagos éttermét a spanyol sztárséf

Bezárja három Michelin-csillagos éttermét Carme Ruscalleda spanyol sztárszakács.



A katalán Sant Pol de Marban lévő Sant Pau étterem október 27-én zár be. Ez egy "legitim, természetes és létfontosságú döntés" - nyilatkozta a 66 éves nő a Rac 1 rádiónak.

"Ezt a munkát nem akarom kedv és erő nélkül csinálni" - mondta Ruscadella, az egyetlen Michelin-csillagos spanyol étterem vezetője.



A séf 2006 óta irányítja a helyet. Az étterem, mely 1991-ben kapta első csillagát, idén ünnepelte fennállása 30. évfordulóját. A zárás után a Sant Paut bárrá alakítják, melyet Ruscalleda húga fog vezetni. Tanulókonyhát is kialakítanak itt, melyben Ruscalleda kulináris újításain fog dolgozni.



"Ez még nem a nyugdíj, újraértelmezem a munkát" - mondta a séf, akinek Tokióban lévő, két Michelin-csillagos étterme továbbra is működik.