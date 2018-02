Bogdán Árpád: a Genezis nem egy újabb film a romagyilkosságokról

Nem "cigányfilm" a Genezis, és nem a 2008-2009-es magyarországi romagyilkosságokról szól, hanem egy általános emberi problémáról és arról a reményről, hogy minden tragédia után újra lehet építeni a gonosztól megvédő erkölcsi "tűzfalakat" - mondta Bogdán Árpád a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale) árnap, új alkotása világpremierje előtt.



A Genezisben tárgyalt problé "nem az enyém, nem a tiéd, hanem mindenkié" - hangsúlyozta a film rendező-forgató önyvírója a premier előtt tartott nemzetközi sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy alkotásának témája nem öthető helyhez, országhoz vagy vidékhez.



Mint mondta, azt akarta megmutatni, hogy milyen döntéseket hoznak ülönböző társadalmi rétegekből érkező emberek az életüket felforgató súlyos események hatására, milyen erkölcsi dilemmákkal szembesülnek és "hogyan válnak ismét emberré".



A szintén a Berlinalén bemutatott első nagyjátékfilmjéhez, a 2007-es Boldog új élethez hasonlóan a Genezis is a család, valamint a család hiányának érdéseit vizsgálja. A reménytelenséget sugárzó első alkotáshoz épest viszont nagy ülönbség, hogy "most nem a sötét mellett tettem le a voksom" - mondta Bogdán Árpád.



A Genezis nemcsak a próbatételt, hanem "a kiutat is megmutatja", "az újrakezdés reményét" ábrázolja és egy olyan történetet mesél el, amelyben "az emberek igenis meghoznak pozitív erkölcsi döntéseket, akkor is, ha nagyon nehéz, ha az egész életet átrajzolja".



Azért, mert "szeretné hinni egy egyetemes jóban, mint ahogy azt is tudomásul veszem, hogy létezik az egyetemes gonosz" - mondta Bogdán Árpád.



A történet özéppontjában egy roma kisfiú áll, aki rasszista terrortámadásban elveszít a családját. A másik főszereplő egy sikeres ügyvédnő, aki a merénylet ügyében indított eljárás révén találkozik a fiúval, a harmadik főszereplő pedig egy titokzatos kamaszlány. Talán soha nem találkoztak volna, ha a merénylő nem rontanak rá a kisfiú családjára, de a bűncselekmény miatt összefonódik a sorsuk.



A film többnyire amatőr szereplőkkel észült, a kisfiút játszó Csordás Milánnak például ez az első alakítása. Az ügyvédnőt alakító Cseh Anna Marie viszont nemcsak modellként, hanem színházi színészként és filmszínészként is ismert, szerepelt a többi özött Paolo Sorrentino Ifjúság című filmjében, amely 2015-ben három kategóriában is elnyerte az Európai Filmdíjat. A művész a Genesis sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy már a forgató önyv legelső változatának elolvasása után azonnal elvállalta a szerepet és nagyon sokat észült, például hónapokig tanulmányozta az ügyvédek munkáját. "Nagyon özel áll a szívemhez ez a film" - mondta.



Taschler Andrea producer azt emelte ki, hogy a forgató önyvet ugyan nemzetközi együttmű ödéssel fejlesztetté , de a finanszírozást teljes egészében magyar forrásból, a Nemzeti Filmalap támogatásával oldottá meg, így a Genezis három év alatt elkészült, ami a filmgyártásban gyorsnak számít.



Bogdán Árpád arról is beszélt, hogy a hangzásvilág is fontos a Genezisben, és nagy büszkeség, hogy sikerült megnyerni zeneszerzőnek Víg Mihályt, Tarr Béla filmjeinek állandó zenei munkatársát, aki rendkívüli érzékenységgel özelítette meg "és találta el" mindazt, amit rendező-forgató önyvíró ént elgondolt.



A Genezist a szerzői filmeket és innovatív zsánerfilmeket felvonultató Panorama Special szekcióban mutatjá be a Berlinalén. A árnap esti világpremier után még négyszer vetítik a fesztiválon. Magyarországi díszbemutatóját tavasszal, a Titanic Filmfesztiválon tartjá -től országszerte vetítik majd a magyar mozik.