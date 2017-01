Boldog 55. születésnapot Jim Carrey!

Január 17-én ünnepli 55. születésnapját a százarcú Jim Carrey. A kerek évforduló előtt a népszerű színész néhány emlékezetes filmjével tiszteleg a Paramount Channel. Így nevetésben bizonyosan nem lesz hiány! Ráhangolódásként most nézzük, hogy melyek voltak a legemlékezetesebb poénok, amellyel a humor nagymestere megörvendeztetett minket.



Az egyik legnagyobb paródiakirály



A "gumiarcúként" is emlegetett poéngyáros színésztársai jellegzetes arckifejezését is képes élethűen utánozni, így például Clint Eastwoodét vagy Jack Nicholsonét. Ezt a tehetségét előszeretettel csillogtatja meg szinte minden filmjében, de emellett sajátos mozgásáról sem szabad elfeledkeznünk. Például amikor Ace Venturát, az állati nyomozót alakítja, rózsaszín tüll szoknyában riszálja magát egy csinos hölgynek, de az is emlékezetes, amikor egy orrszarvú bébi születését imitálja.



Zseniális hangutánzó



Ezt a speciális tudást nem csak Dumb szerepében csillogtatta meg Jim, hanem az Ace Ventura: Állati nyomozóban is, amelyet a Paramount Channel nézői a színész születésnapján végigkövethetnek majd. Az sem okoz számára gondot, hogy állathangokat adjon ki: például utánozta a kardszárnyú delfint és a rinocéroszt is.



Spontán őrültségekre is képes



A születésnapos színész korábban Ellen Lee DeGeneres műsorában sem kímélte a rekeszizmokat: a stúdióban leülve rögtön hátraborította magát a kanapéval. Egyébként sem esik nehezére improvizálni: előszeretettel karikíroz ki bárkit vagy bármit. 1992-ben Arsenio Hall műsorában például a death metal stílusirányzatot figurázta ki, ami artikulálatlan üvöltéshez hasonlított leginkább.



Kendőzetlenül őszinte



Nem sokan vannak, akik bármikor, bármilyen formában és bárkinek el merik mondani véleményüket. Nem úgy Jim Carrey! Az 55 éves színész egyszer videoüzenetben vallott szerelmet Emma Stone-nak, illetve Kim Kardashiant sem kímélte a közösségi oldalon: háláját fejezte ki a hölgynek azért, hogy megmutatta a világnak formás fenekét.



A színpadon is hozza a formáját



A nagyszabású díjátadókon általában a nyertesek mindig valamilyen megható beszéddel rukkolnak elő, Jim Carrey azonban ilyenkor sem fogja vissza magát. 2004-ben például igencsak humorosan konferálta fel az év legjobb színészét, ugyanis nem sorolta az összes jelöltet, csupán a nyertes Meryl Streep nevét olvasta fel.



Mindezek ellenére Jim Carrey nem csak szórakoztató színészként aratott nagy sikereket, hanem a komolyabb szerepeiben is. Ennek a Paramount Channel nézői is tanúi lehetnek január 17-én, amikor az Egy makulátlan elme örök ragyogásában az 55 éves színész Kate Winslet oldalán bizonyítja tehetségét.



Jim Carrey születésnapját ünnepli január 17-én a Paramount Channel, a Viacom csoport filmcsatornája:



17.55 Ace Ventura: Állati nyomozó



19.00 Ace Ventura 2.: Hív a természet



21.00 Egy makulátlan elme örök ragyogása