Boldog születésnapot! 60 éves a pop királynője, Madonna

2014. február 5-én készült kép Madonna amerikai popénekesnőről a New York Brooklyn negyedében tartott koncertjén.

Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes

Madonna amerikai popénekesnő augusztus 16-án lesz hatvanéves. Személyisége és botrányai az eltelt évtizedek során nemegyszer elhomályosították zenei erényeit. A hétszeres Grammy-díjas énekesnő életmódjáról, provokatív színpadi fellépéseiről sokszor többet cikkeztek, mint zenei teljesítményéről, de Madonnát ez egyáltalán nem hozta zavarba: "Kemény vagyok, ambiciózus, és pontosan tudom, mit akarok. Ha közben szajha leszek, az is belefér."1958-ban született Madonna Louise Ciccone néven a Michigan állambeli Bay Cityben. Szülei olasz származásúak voltak. Apja, Tony Ciccone a Chrysler mérnöke, felesége, Madonna Fortin táncosnő volt. Ötévesen veszítette el anyját. Apja több házvezetőnőt is alkalmazott, hogy hat gyermekét valahogy kordában tartsa, végül egyiküket, Joan Gustafsont, feleségül is vette. A gyerekek lázadoztak, és Madonna - bár az átlagnál jobb tanuló volt - szigorú mostohájával szembeni ellenszenvét botrányos iskolai viselkedésével mutatta ki. A szünetekben a folyosón cigánykereket hányt és fejjel lefelé lógott a mászókáról, hogy a fiúk láthassák fehérneműjét.Felvették a Michigani Egyetemre, de 1978-ban hátat fordított az iskolapadnak, és New Yorkba költözött. Híres akart lenni, szeretett volna kiemelkedni a szürke tömegből. 1982-ben szerződést írt alá a Sire Recordsszal, és kiadta első kislemezét, az Everybodyt, majd Burning Up című dalát. Harmadik felvétele, a Holiday bekerült a nemzetközi slágerlisták élmezőnyébe. 1983-ban jelent meg első albuma, a Madonna. Disszonáns hangzásvilágú zenéjében felhasználta a diszkózene elemeit, az akkor újdonságnak számító Linn-féle dobgépet, szintetizátort. A korong Borderline című nótája bekerült a slágerlisták első tíz dala közé.Miközben a Lucky Star a negyedik helyre kúszott fel, 1985-ben forgatni kezdte a Kétségbeesve keresem Susant című filmjét. Második albuma a Like a Virgin 1984 végén került a boltokba, és 21 millió példányt adtak el belőle. A címadó dal hat hétre meghódította a listák csúcsát. Nemzetközi sztár lett, híre szélviharként söpört végig a világon. Material Girl című dalának zajos sikere után a Beastie Boys társaságában elindult első koncertkörútjára. 1985-ben a Crazy for You tört a listák élére, de előkerült egy hat évvel azelőtt forgatott erotikus drámája, ráadásul a Playboy és a Penthouse is közölt róla korábban készült ruhátlan fotókat. Mindez mit sem ártott népszerűségének, tizenévesek milliói rajongtak érte, utánozták öltözködését, sminkjét, vásárolták lemezeit. Ugyanebben az évben Sean Penn felesége lett, viharos kapcsolatuk 1989-ben válással ért véget.1986-ban Patrick Leonarddal kezdett együtt dolgozni, aki a nyolcvanas években született slágerei többségének társszerzője volt, többek között a Live to Tellnek is. A megelőző két albumánál összetettebb hangzásvilágú True Blue üzleti szempontból is hatalmas sikert aratott, Amerikában és az Egyesült Királyságban is a listák élére került, és csak az Egyesült Államokban 5 millió példány fogyott belőle. A Papa Don't Preach Madonna negyedik száma, amely az Egyesült Államokban a Billboard 100-as listán az első helyig jutott. Miközben zenei karrierje szárnyalt, Sanghaji meglepetés című komédiáját hatalmas bukásként értékelték a kritikusok.1987-ben újabb dala, az Open Your Heart tört az élre. Ugyanebben az évben láthatta a közönség a mozipénztáraknál szégyenletes bukást szenvedett Ki ez a lány? című filmjét. 1989 tavaszán dobta piacra legnagyobb hatású albumát a Like a Prayert, amely a rock, a pop és a dance elemeit ötvözi, rajta három Top Ten Hit dallal: Express Yourself, Cherish, Keep It Together. 1990-et a Blonde Ambition turnéval töltötte, valamint a Dick Tracy című krimi forgatásával, a rendezői székben Warren Beatty ült.1992-ben látott napvilágot Sex című könyve, amely több száz erotikus képet tartalmazott az énekesnőről, de felbukkant a könyv lapjain Isabella Rossellini, Naomi Campbell és Vanilla Ice is. Megkapta a szexuális botrányhősnő "címet", de ez semmitől sem tartotta vissza. Erotica albuma több mint kétmillió példányban fogyott el. Két évvel később jelent meg Bedtime Stories című albuma, amely háromszoros platinalemez lett az Egyesült Államokban. Ebben a gyűjteményben szerepelt legnagyobb sikere, a Take a Bow.1995-ben alig észrevehetően arculatot váltott, hogy megszerezze Andrew Lloyd Webber Evita című musicaljének címszerepét. Teljesítményéért 1997-ben Golden Globe-díjat kapott. A forgatás befejezésekor jelentette be terhességét első gyermekével. 2000-ben született meg második gyermeke Guy Ritchie filmrendezőtől. A Halj meg máskor című James Bond-film címadó dala, a Die Another Day 2002 egyik legsikeresebb felvétele volt.2005-ben a Confessions on a Dance Floor jelezte visszatérését a dance műfajához, majd 2008-ban napvilágot látott a Hard Candy, amelyről egyetlen dal, a 4 minutes került az első öt közé. Albumát a 2009 szeptemberében befejezett Sticky & Sweet turnéval támogatta meg. A turné során Budapestre is ellátogatott. Egy hónappal később elvált Ritchie-től.2012-ben vehették a kezükbe rajongói tizenkettedik stúdióalbumát MDNA címmel. Az album népszerűsítéséről a Super Bowl szünetében sugárzott fellépése gondoskodott. A gyűjtemény Give Me All Your Luvin' című dalán Nicki Minaj és M.I.A. is közreműködött. 2015-ben a Rebel Heart album olyan producereket vonultatott fel, mint Diplo, Avicii és Kanye West. 2016 októberében átvehette a Billboard Woman of the Year díját.Hatvanévesen, 350 millió eladott lemezzel a háta mögött, úgy látszik, egy kis szünetet tart, hogy több időt tölthessen négy örökbefogadott gyermekével. Közben adományokat gyűjt a Malawiban élő árvák és más kiszolgáltatott helyzetű gyermekek támogatására.