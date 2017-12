Borbély Alexandra és Nagy Ervin: Még most is sokat dolgozunk egymáson

Munkájukat igyekeznek ritkán hazavinni, nem lógnak át egymás szakmai életébe. Alexandra mégis úgy érzi, sokat tanulhat a nála 10 évvel idősebb Ervintől. A korkülönbség egyébként nem zavarja őket, Ervin szerint Alexandra jóval érettebb a koránál:– Rendkívül jó pótmamája az én kislányomnak, amikor nálunk van, úgy bánik vele, mintha a sajátja lenne, és ez egy érettség – mesélte Ervin a VIASAT3 szerda esti adásában. Azt is beismerte, nem bírja a kritikát, ő az, aki szakmailag sokkal kritikusabb Alexandrával.– Magasan van a mérce, én is ezt csinálom. Hasra esek a Testről és Lélekről című filmtől, de nagyon érzékeny terület, hogy hogyan dicsérjük egymást. Néha én egy kicsit szőrösebb szívű vagyok, mint ahogyan ő azt szeretné.

Ervin egyébként jóban van magával, és ehhez hozzátartozik az is, hogy nem fél attól, mit gondolnak róla mások, és ezt vállalja is.– Ő nem úgy működik, hogy majd úgy viselkedek, hogy mit gondolnak majd mások – mesélte Alexandra, aki irigylésre méltónak tartja Ervinnek ezt a tulajdonságát. – Ez is a jóban levés magammal - vágott közbe Ervin, majd megjegyezte, szerinte ez a 10 évvel több tapasztalatának köszönhető. Alexandra már várja, hogy ő is eljusson ide, bár már úgy érzi, sokat fejlődött.Elárulta azt is, tulajdonképpen a húga miatt választotta a színészi pályát. Fontos volt, hogy valahogy visszaszerezze a szülei figyelmét és ebben a színészet segített neki.– A húgomnak már rég elmondtam, hogy igazából miatta lettem színésznő, mert én is ugyanannyira izgalmas akartam lenni, mint ő otthon és valamit ki kellett találni – ismerte be Lovász Lászlónak.Saját magát húgához képest unalmas kislánynak tartotta, akinek nagyon fontos volt, hogy otthon is megmutassa, ő is szórakoztató:

Fotók: VIASAT3/Labancz Viktória

– Mikor megszületett a húgom, ő olyan dolgokat művelt, amivel mindig magára vonta a figyelmet. Fűcsomót evett, mindent elkövetett, mindeközben iszonyatosan helyes és bájos volt és mindenki imádta. Én pedig azt éreztem, hogy nagyon unalmas vagyok, nagyon jó jegyeket hoztam haza az iskolából és közben a suliban nagyon szerettek, körém rendeződtek az emberek. Valahogy azt akartam, hogy ezt átmentsem a családi házba is, hogy lássák a szüleim, hogy én amúgy nagyon szórakoztató és izgalmas ember vagyok – mesélt Alexandra érzéseiről.Családjával kapcsolatban Ervin is elárulta, korábban nagyon kemény harcokat vívott az apjával, de most szeretne minden alkalmat megragadni, hogy együtt legyenek.– Volt olyan, hogy 19 évesen megsiratott, a Főiskolára jártam. Soha nem zokogtam annyira, mint amikor az apám beletaposott a lelkivilágomba. De aztán lementek ezek a nagy függetlenségi háborúk egymás között, sikeres lettem egy másik szakágban és most már sok mindenen túlléptünk.