Dél-amerikai indiánok ősi nyílmérgét lopták el egy holland múzeumból

A tolvajok a leideni Rijksmuseum Boerhaave, a holland nemzeti tudományos és orvostudományi múzeum melléképületébe törtek be szerdára virradóra és ellopták a hűtőszekrény nagyságú, szabadon álló széfet, amelyben az ősi nyílmérget üvegcsében őrizték.



"Ezt a curarénak nevezett nyílmérget Dél-Amerikában használják állatok megölésére. Egy gyűjtemény részeként ajánlották fel nekünk nemrég, de úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk a gyűjteményünkben látni. Ezért zártuk be a széfbe, biztonságosan meg akartuk semmisíteni" - mondta Amito Haarhuis, a múzeum igazgatója.



A méreg már eléggé kiszáradt, olyan mint "egy kicsiny barna kockacukor", amelyet egy vörös felirattal ellátott ősi üvegcsében tároltak, a feliraton a curare szó olvasható. A lakossághoz intézett felhívásában a rendőrség azt írta, hogy "nagyon mérgező anyagról van szó, amely halált okozhat", és felszólítottak arra, hogy ha valaki megtalálja, ne érjen hozzá, hanem értesítse őket.



Haarhuis elmondta, semmi nyom nem utal arra, ki vihette el a széfet, amelyben a méreg mellett csekély készpénz is volt.