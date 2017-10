Diana Ross életműdíjat kap

Életműdíjat kap az Amerikai Zenei Díjak (AMA) novemberi gáláján Diana Ross énekesnő, aki fel is lép az élőben közvetített díjátadó ünnepségen.Az ABC tévétársaság és az AMA-gálát szervező Dick Clark Productions cég szerdán emlékeztetett arra, hogy 2008 óta tavaly ítélték először oda az életműdíjat, akkor Sting érdemelte ki az elismerést. A korábbi díjazottak között van Elvis Presley, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald és Michael Jackson is.A soul zene 73 éves élő legendája 28 listavezető slágert és 100 millió lemezt tudhat magáénak. Pályája kezdetén a The Supremes együttessel üstökösszerűen futott be, az énekegyüttes népszerűsége az 1960-as években a Beatlesével vetekedett. 1967-től az együttes a Diana Ross and The Supremes nevet viselte.Ross 1969-ben kezdett szóló karrierbe, majd kirándult a film világába is, ahol 1972-ben Oscar-díjra jelölték a tragikus sorsú dzsesszénekesnő, Billie Holiday életéről készült Lady Sings the Blues című drámában alakított főszerepért.1988-ban iktatták be a Rock and Roll Hírességek csarnokába, 1993-ban a Guinness Rekordok Könyve őt minősítette minden idők legsikeresebb énekesnőjének, 1996-ban a Billboard magazin az évszázad előadóművészének nevezte, 2012-ben Grammy életműdíjjal jutalmazták. (A legrangosabb zenei kitüntetésre tizenkétszer jelölték, de soha nem kapta meg.) Csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, és tavaly a legnagyobb civil amerikai kitüntetést, a Szabadság-érmet vehette át.