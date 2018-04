Egész életében szorongott, sellőként ment férjhez - fotók

kép: BorsOnline

Az Egyesült Államokban élő Cookie DeJesus egész életében agorafóbiában szenvedett, ami olyan pánikbetegség, hogy fél minden kényelmetlen helyzettől, ha nincs könnyű menekülési útvonala. Emiatt sokáig alig merészkedett ki az utcára az emberek közé, és nehezen élte a mindennapjait. - írja a BorsOnline Párja, Rafael mindezek ellenére 35 éve kitart mellette, pedig a betegsége miatt az esküvő elmaradt. De most bepótolták az elmaradást. Cookie segítségére volt a hableányok iránti rajongás.Az a tudat, hogy ő maga is sellővé válhat, csökkentette a szorongását, és 35 év után egy medencében végre hivatalosan is összekötötte az életét Ra­faellel. Persze, egy különleges menyasszonyi ruhában.